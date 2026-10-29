串聯南科與沙崙 台南捷運深綠線及溪北首條捷運橘線辦理進度曝

來自美國、在彰化住了10年的「彰化女婿」YouTuber小貝米漿Logan Beck，對台灣各地文化與美食早已不陌生，這次卻被雲林接連刷新認知！「噓！要出任務」來到雲林，邀請雲林縣長參選人張嘉郡帶路，展開一場「尋味雲林」之旅，從獲得「500甜」的法式甜點、蒜頭咖啡、永續咖啡莊園，到讓人驚呼的龍蝦米泡芙，一路「Wow!」不斷，讓小貝米漿直呼：「原來雲林還有這麼多我不知道的東西！」 在彰化生活10年的小貝米漿，雲林對他而言並不是陌生的地方。不過，這趟「尋味雲林」由熟悉在地文化的張嘉郡帶路，從咖啡、甜點一路吃到特色美食，也讓小貝重新認識這片熟悉又陌生的土地。正如小貝最後感受到的，「以為已經很熟悉雲林了，但每一站都有意想不到的部分。」 這也呼應張嘉郡提出「Wow雲林」的理念。「Wow」不只是一聲驚嘆，更代表一個超越想像、充滿驚喜的雲林。她希望從「一朵雲」出發，讓「雲」不只是地名，更成為家鄉的品牌。就像雲朵能變化出不同形狀，雲林也擁有超乎想像的多元面貌。從精品咖啡、法式甜點，到結合在地米食材的創意料理， 每一種新發現，都是一次「Wow」的驚喜，也讓更多人看見雲林不只有農業，更有職人、文化、創意與

2026-10-29 15:30