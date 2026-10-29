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串聯南科與沙崙 台南捷運深綠線及溪北首條捷運橘線辦理進度曝
南科近年快速發展，帶動就業人口及通勤需求，台南市政府積極推動捷運深綠線及橘線，盼串聯沙崙、南科兩大產業發展引擎，打造科技運輸廊帶。其中，深綠線可行性研究修正報告已於今年5月提送交通部續審，8月完成現勘；橘線（佳里、善化段）可行性研究申請案則於8月提報交通部審查，預計11月修正後重新提報，爭取中央加速審議及核定規劃經費。
立法院財政委員會今天邀集審計部、行政院主計總處、交通部及台鐵考察台南建設推動情形，聽取市府簡報捷運深綠線、橘線進度後，委員會及中央各部會表達肯定，並要求中央持續加速深綠線可行性研究審議，及早核定橘線可行性研究規劃經費。
台南市交通局長王銘德表示，深綠線規劃採高架單軌系統，全長約21.3公里，設置14座車站及1座維修機廠，路線銜接第一期藍線延伸線，往北延伸至南科、善化，串聯沙崙與南科兩大產業聚落，便利科技產業就業人口通勤，強化區域交通與產業發展連結。
橘線則因應佳里、麻豆地區往返南科、善化的交通需求，初步規劃全長約18.7公里，路線由佳里向東串聯麻豆、善化，並銜接台鐵善化車站及捷運深綠線，強化溪北地區與南科之間的交通連結。可行性研究申請案已於今年8月提報交通部，市府並持續與鐵道局協調補助方式，預計11月完成修正後重新提報審查。
交通局表示，捷運建設攸關台南長期城市發展及軌道運輸路網布局，市府將持續與中央相關機關協調，參考立法院財政委員會考察意見，檢視計畫辦理情形及後續推動方向，積極爭取中央資源，加速可行性研究審議與規劃作業，逐步完善台南軌道運輸路網，提升城市競爭力。
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