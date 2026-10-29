嘉義大林文高市地重劃竣工 解編開發閒置半世紀公設保留地

嘉義縣大林鎮文高市地重劃工程竣工，開發面積4.41公頃，總經費約1億5750萬元，縣長翁章梁今天出席竣工典禮，將閒置近50年土地變更為住宅區、商業區及公共設施用地，新闢道路、廣場及地下滯洪池，可望串聯大林火車站、公園及醫院周邊機能，帶動地方發展。

縣府地政處表示，大林都市計畫1972年規畫4.41公頃文高預定地，但因少子化及教育部評估已無設校需求，土地長期未徵收開闢，部分作為駕訓班、農地或閒置空地使用，縣府透過都市計畫通盤檢討，推動土地變更及市地重劃，讓長期受限的土地重新利用。

文高重劃區新闢10公尺、15公尺計畫道路及24公尺園道，並設置人行休閒廣場，串聯大林火車站與體育運動公園，改善區域交通及步行環境；區內也設置地下式滯洪池、雨水箱涵及LED節能照明，並將電力、電信、自來水和瓦斯管線全面地下化，兼顧防洪、景觀與生活品質。

大林鎮長許有疆說，文高重劃區位於大林火車站旁，鄰近大林夜市、慈濟醫院，屬於鎮內精華地段，土地涉及台糖公司及私人產權，過去長期閒置、雜草叢生，也影響地方發展，希望透過市地重劃活化土地，帶動大林整體發展，未來抵費地也適合作為社會住宅基地。

翁章梁說，大林鎮生活機能完善，但市容受限台糖地有許多缺角，透過市地重劃重新整理，目前已完成坪林國小旁公二市地重劃區、後火車站旁文高重劃區，明年將重劃消防隊旁原訂開發工業區的乙種工業地，面積約16公頃，另慈濟醫院對面土地產權複雜，重劃仍有困難。

立委蔡易餘說，大林文高市地重劃竣工，4公頃土地將成為新的生活聚落，大林鎮未來將有樂活運動館及圖書館，期待有新人口到大林鎮定居生活，未來嘉義縣持續推動市地重劃，尋找更多合適地點，進行土地通盤檢討及重劃，讓更多人移居嘉義縣生活。

嘉義縣大林火車站旁的文高市地重劃今天竣工，解編閒置半世紀公設保留地，有望帶動地方發展。記者黃于凡／攝影

嘉義縣大林火車站旁的文高市地重劃今天竣工，解編閒置半世紀公設保留地，有望帶動地方發展。記者黃于凡／攝影