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南科外溢利多 台鐵善化沙崙線今年底4班次延駛至隆田站

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
隆田里長洪榮典（右起）、立委郭國文、交通部政務次長伍勝園、南市議員陳秋宏、南市副市長姜淋煌關切隆田火車站前停車不易難題。記者謝進盛／攝影
隆田里長洪榮典（右起）、立委郭國文、交通部政務次長伍勝園、南市議員陳秋宏、南市副市長姜淋煌關切隆田火車站前停車不易難題。記者謝進盛／攝影

南科外溢添利多，台鐵善化沙崙線今年底將有4班次延駛至隆田站。另，對於隆田火車站前一位難求，除配合隆田站跨站式站房改建前後站增闢停車格，擬將現有站前停車場改建機車立體停車場，因應在地停車需求。

立委郭國文今率立法院財政委員會來到台南官田考察基層建設，包括台39線下道路從新市北延至官田規畫、台鐵隆田火車站跨站式站房進度、台鐵善化沙崙線部分班次延駛至隆田站等議題。交通部政務次長伍勝園、台南市副市長姜淋煌、官田區長黃崇賢等人與會。

其中隆田火車站旁停車場整修工程在今年8月開工，因台鐵正辦理倉庫拆除，工區重疊，今年8月底起停工，後續施工及規畫地方關注。

與會台鐵人員說，未來停車場鋪面改善，將設置50席停車位（含無障礙2席、婦幼2席）及機車位23席，與會隆田里長洪榮典、市議員陳秋宏向郭國文及交通部政次伍勝園疾呼地方南科外溢日增，站前停車一位難求，亟待解決。眾人勘查後達成共識，未來擬闢建為立體停車場，增加機車停放車位。

交通部簡報時說，配合隆田車站跨站式站房改建，總經費約6.53億元，預計6年完成，也會重新規畫停車問題，站前機車停車席約200格，較原有約多35格，汽車停車區規畫64席，增加約4席。另外後站汽車格位規畫50席，機車格45席，尚留腹地使用。

郭國文等人認為，6年時程太久，希望土地分割、取得、工程設計、施工部分可先行，設法縮短時程。

郭國文等人也在會中強調，南科外溢，隆田站搭乘火車往返南科通勤族日增，目前台鐵沙崙善化線28班次，另僅有3班次行經隆田站往沙崙或嘉義，希望能微調部分班次由善化延伸至隆田站。

經評估，台鐵允諾今年底先調整往返各2班次共4班延駛至隆田，明年7月因應高鐵新車營運加入，再評估增加沙崙支線延伸至官田列次。

南科外溢利多，台鐵善化沙崙線今年底將有4班次延駛至隆田站。
南科外溢利多，台鐵善化沙崙線今年底將有4班次延駛至隆田站。

南科外溢利多，台鐵善化沙崙線今年底將有4班次延駛至隆田站。
南科外溢利多，台鐵善化沙崙線今年底將有4班次延駛至隆田站。

台鐵 班次 南科

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