台南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」簽署棲地MOU 打造國際級生態櫥窗
台南市政府今天與和潤企業、濕地保護聯盟、台南大學及綠波國際共同簽署「竹溪哈赫拿爾森林棲地MOU」，啟動第一期三年合作計畫，將透過生態調查、環境資料蒐集及河道監測，掌握竹溪生態變化，結合政府、企業、民間及學界力量，推動棲地永續，期盼將竹溪打造為兼具防洪、休憩、生態保育及國際能見度的城市生態櫥窗。
市長黃偉哲表示，竹溪整治自2013年賴清德擔任台南市長時啟動，歷經第一期水質淨化場、哈赫拿爾森林公園及二期水質淨化場等工程，逐步改善過去河道乾涸、汙水及環境髒亂問題，從早年汙染嚴重的河川，轉型為兼具水質淨化、生態復育及休憩功能的水岸空間。
黃偉哲指出，竹溪每天約有5萬立方公尺生活汙水，第一期工程每日可處理2萬5000立方公尺，第二期工程預計再增加3萬立方公尺處理量，明年完工後可望全面處理每日汙水量，進一步改善水質。
黃偉哲說，第一期整治已初步展現成果，鳥類、魚類等生物逐漸出現，實際觀察到的魚類也不只調查紀錄的11種，顯示竹溪生態逐步恢復。不過，水質改善不代表生態就能自然復原，仍須持續營造適合生物棲息的環境，結合民間團體投入棲地保育，才能真正達到水清、魚現的目標。
他表示，台南過去透過跨界合作推動官田水雉復育及七股黑面琵鷺棲地保育，累積豐富經驗並獲得國際關注，期待竹溪延續相關成果，不只是台南的後花園，也能成為具有國際能見度的生態保育櫥窗。
水利局表示，此次合作以「棲地永續」及「自然正向」為核心，由市府負責協調平台，結合和潤企業的永續資源、濕地保護聯盟的生態保育專業、台南大學的流域生態研究，以及綠波國際的環境規劃設計能力，推動第一期三年合作計畫，後續將持續辦理生態調查、棲地維護、環境教育及公民參與，並將研究成果運用於保育實務。
市府表示，河川永續需要長期投入，未來將持續擴大公私協力網絡，引進民間資源與專業，為竹溪生態復育及其他河川永續經營累積經驗。今天簽署儀式由和潤企業董事長陳建州、綠波國際總經理廖賢波、濕地保護聯盟理事長謝宜臻及台南大學教授王一匡等人共同參與。
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