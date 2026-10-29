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台南市區最後祕境「哈赫拿爾森林」簽署棲地MOU 打造國際級生態櫥窗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
和潤企業今年已投入43人次志工參與竹溪環境維護及棲地保育。圖／水利局提供
和潤企業今年已投入43人次志工參與竹溪環境維護及棲地保育。圖／水利局提供

台南市政府今天與和潤企業、濕地保護聯盟、台南大學及綠波國際共同簽署「竹溪哈赫拿爾森林棲地MOU」，啟動第一期三年合作計畫，將透過生態調查、環境資料蒐集及河道監測，掌握竹溪生態變化，結合政府、企業、民間及學界力量，推動棲地永續，期盼將竹溪打造為兼具防洪、休憩、生態保育及國際能見度的城市生態櫥窗。

市長黃偉哲表示，竹溪整治自2013年賴清德擔任台南市長時啟動，歷經第一期水質淨化場、哈赫拿爾森林公園及二期水質淨化場等工程，逐步改善過去河道乾涸、汙水及環境髒亂問題，從早年汙染嚴重的河川，轉型為兼具水質淨化、生態復育及休憩功能的水岸空間。

黃偉哲指出，竹溪每天約有5萬立方公尺生活汙水，第一期工程每日可處理2萬5000立方公尺，第二期工程預計再增加3萬立方公尺處理量，明年完工後可望全面處理每日汙水量，進一步改善水質。

黃偉哲說，第一期整治已初步展現成果，鳥類、魚類等生物逐漸出現，實際觀察到的魚類也不只調查紀錄的11種，顯示竹溪生態逐步恢復。不過，水質改善不代表生態就能自然復原，仍須持續營造適合生物棲息的環境，結合民間團體投入棲地保育，才能真正達到水清、魚現的目標。

他表示，台南過去透過跨界合作推動官田水雉復育及七股黑面琵鷺棲地保育，累積豐富經驗並獲得國際關注，期待竹溪延續相關成果，不只是台南的後花園，也能成為具有國際能見度的生態保育櫥窗。

水利局表示，此次合作以「棲地永續」及「自然正向」為核心，由市府負責協調平台，結合和潤企業的永續資源、濕地保護聯盟的生態保育專業、台南大學的流域生態研究，以及綠波國際的環境規劃設計能力，推動第一期三年合作計畫，後續將持續辦理生態調查、棲地維護、環境教育及公民參與，並將研究成果運用於保育實務。

市府表示，河川永續需要長期投入，未來將持續擴大公私協力網絡，引進民間資源與專業，為竹溪生態復育及其他河川永續經營累積經驗。今天簽署儀式由和潤企業董事長陳建州、綠波國際總經理廖賢波、濕地保護聯盟理事長謝宜臻及台南大學教授王一匡等人共同參與。

和潤企業今年已投入43人次志工參與竹溪環境維護及棲地保育。圖／水利局提供
和潤企業今年已投入43人次志工參與竹溪環境維護及棲地保育。圖／水利局提供

台南市長黃偉哲表示，竹溪一期整治有成果，生態已逐漸回來了，未來結合哈赫拿爾森林棲地持續改善生態環境，期盼將竹溪及哈赫拿爾森林打造為兼具休憩與保育功能的城市生態空間。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲表示，竹溪一期整治有成果，生態已逐漸回來了，未來結合哈赫拿爾森林棲地持續改善生態環境，期盼將竹溪及哈赫拿爾森林打造為兼具休憩與保育功能的城市生態空間。記者吳淑玲／攝影

台南市長黃偉哲（右三）代表與和潤企業、台灣濕地保護聯盟、國立台南大學流域生態環境保育研究中心及綠波國際環境設計有限公司，共同簽署「竹溪哈赫拿爾森林棲地永續與自然正向行動備忘錄」。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右三）代表與和潤企業、台灣濕地保護聯盟、國立台南大學流域生態環境保育研究中心及綠波國際環境設計有限公司，共同簽署「竹溪哈赫拿爾森林棲地永續與自然正向行動備忘錄」。記者吳淑玲／攝影

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