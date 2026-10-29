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台南市府攜手產學簽署備忘錄 深化竹溪永續經營
台南市政府今天攜手產學簽署「竹溪哈赫拿爾森林棲地永續與自然正向行動備忘錄」，推動竹溪生態調查、棲地保育、環境教育及公民參與，深化河川永續經營。
「竹溪哈赫拿爾森林棲地永續與自然正向行動備忘錄」由市府、和潤企業、台灣濕地保護聯盟、國立台南大學流域生態環境保育研究中心及綠波國際環境設計公司等共同簽署，以提升竹溪生態價值。
市長黃偉哲表示，竹溪整治從總統賴清德擔任台南市長期間啟動，已完成第一期工程，每天可處理2萬多公噸廢水，逐漸恢復魚類棲息，第二期工程推動中，完工後水質會更好，也將竹溪打造成兼具休憩與保育功能的城市生態空間及示範場域。
市府說明，備忘錄以「棲地永續」及「自然正向」為核心，結合和潤企業永續資源、濕地保護聯盟生態保育專業、台南大學流域生態研究及綠波國際環境設計公司規劃設計能力，建立跨域合作機制，推動竹溪長期經營。
市府表示，將持續辦理生態調查與監測、棲地維護、環境教育及公民參與，透過科學資料與長期觀察掌握環境變化，並將研究成果運用於保育實務，逐步改善竹溪生態環境。
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