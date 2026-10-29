台南市府攜手產學簽署備忘錄　深化竹溪永續經營

台南國道1號北外環交流道28日下午3時通車，原盼分流永康交流道車潮，但通車首日尖峰時段仍出現車流回堵。台南市交通局觀察，長和路上匝道往南科方向車流，通車首日下午尖峰增加約3成，29日上午尖峰更增加39%；下匝道往市區方向車流也分別增加12%及16%。交通局表示，大台南智慧交通中心已啟動監控，初步觀察車流尚屬穩定，後續將持續檢討號誌及分流措施。

2026-10-29 14:46