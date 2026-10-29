2027亞太管樂節在嘉義市　與國際管樂節盛大進行

亞太管樂指導者協會榮譽理事長葉樹涵昨天拜會嘉義市長黃敏惠，並送交2027年亞太管樂盛會議定書，代表明年亞太管樂節在嘉義市登場，將與嘉義市國際管樂節盛大進行。

嘉義市政府今天發布新聞稿，黃敏惠在場特別分享2011年世界管樂年會的珍貴影片，並引用葉樹涵所說「交流是進步的動力，音樂是無國界」，感謝歷年音樂教育工作者與管樂人的投入，讓嘉義與國際建立深厚情誼。

黃敏惠表示，嘉義與管樂的緣分已超過30年，從校園教育到國際盛會，管樂早已成為嘉義重要的城市文化品牌。

嘉義市文化局表示，嘉義市從1996年參與亞太管樂協會年會，到歷年承辦國際盛會，嘉義持續累積國際交流經驗，讓管樂不只是城市品牌，更成為連結不同世代與國際音樂人才的重要平台。

文化局說明，葉樹涵昨天送交2027年亞太管樂盛會議定書，代表明年亞太管樂協會年會在嘉義市進行，也就是亞太管樂節與明年的嘉義市國際管樂節一併盛大舉行。

文化局指出，2026年嘉義市國際管樂節將於12月18日至2027年1月1日登場，邀請來自11個國家及城市、共21組國外團隊參與。亞太管樂指導者協會15個會員組織代表也將齊聚嘉義，參與系列活動及國際交流，協會並於12月19日舉行會旗交接儀式，象徵2027年亞太管樂節正式接棒。