日好慈善會助學單親家庭3姊弟苦練管樂展成果　企業接力送暖

從受助學子到自信登台演奏，嘉義市日好慈善會深耕助學9年，見證弱勢家庭孩子成長與蛻變。日好慈善會上午在嘉市西平里活動中心，舉辦「逆風吹響生命樂章」助學成果發表暨愛心捐贈記者會，受助鍾家3姊弟現場演奏管樂，以音樂分享成長歷程，感謝社會各界一路相挺。多家企業、社團及愛心人士響應捐助，接力為弱勢學子提供求學資源。

鍾家3姊弟成長於單親家庭，母親獨力扶養子女，生活雖有不少挑戰，3人仍努力向學，並在音樂中找到自己的舞台。大姊鍾寀葶從國小

三年級開始學習薩克斯風，不僅屢獲佳績，更榮獲「全國十大傑出青少年獎」；二妹鍾昕絜與小弟鍾秉安也受姊姊影響，分別投入薩克斯風及小號演奏。三姊弟合奏「聽我說謝謝你」、「愛你」，悠揚樂聲不僅展現多年學習成果，也傳達對母親及一路支持他們的社會各界的感謝，贏得現場掌聲。

日好慈善會理事長黃進賢表示，第一次認識鍾寀葶，她還是國小三年級學生，轉眼9年，看著3姊弟從求學階段一路成長，如今能自信站上舞台，令人感動。他也肯定鍾媽媽獨力承擔家庭重擔，仍用心陪伴孩子、支持他們追求夢想。

黃進賢說，自己出身農家，家中有4名兄弟姊妹，童年因經濟條件有限，想補習或學習才藝，往往受到現實限制，因此特別理解弱勢家庭孩子面臨的困境。2018年他推動獎助學金，協助家境困難但努力向學的學生；2023年以母親「潘日好」之名成立日好慈善會，持續擴大助學服務，至今獎助學金累計超過660人次。

日好慈善會善舉獲各界響應，竹香園餐飲集團、翔宏營造公司及鼎業無人機飛行俱樂部捐助獎助學金，致然雅暮醫美診所準備100份愛心暖包，傳遞對孩子的關懷。中正大學EMBA聯合協會會長官敬傑、台名保險經紀人公司雲林單位處經理蔡雨純、諸羅山同濟會會長邱德文及嘉義縣家長會長協會理事長舒峰銘，響應助學行動，為弱勢學子挹注資源。

黃進賢感謝企業、社團及愛心人士共同投入，表示每一筆善款都是支持孩子安心求學的重要力量。日好慈善會第九屆獎助學金即將發放，期盼持續凝聚社會資源，讓更多經濟弱勢學生不因家庭條件受限，能安心完成學業，也為未來累積改變人生的力量。

從受助學子到自信登台演奏，嘉義市日好慈善會深耕助學9年，見證弱勢家庭孩子成長與蛻變。日好慈善會上午在嘉市西平里活動中心，舉辦「逆風吹響生命樂章」助學成果發表暨愛心捐贈記者會，受助鍾家3姊弟現場演奏管樂。圖／日好慈善會提供

嘉義市日好慈善會深耕助學9年，見證弱勢家庭孩子成長與蛻變。日好慈善會上午在嘉市西平里活動中心，舉辦「逆風吹響生命樂章」助學成果發表暨愛心捐贈記者會。圖／日好慈善會提供

嘉義市日好慈善會深耕助學9年，見證弱勢家庭孩子成長與蛻變。日好慈善會上午在嘉市西平里活動中心，舉辦「逆風吹響生命樂章」助學成果發表暨愛心捐贈記者會。圖／日好慈善會提供

嘉義市日好慈善會深耕助學9年，見證弱勢家庭孩子成長與蛻變。日好慈善會上午在嘉市西平里活動中心，舉辦「逆風吹響生命樂章」助學成果發表暨愛心捐贈記者會。圖／日好慈善會提供