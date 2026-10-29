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嘉義市道路挖不停惹民怨議員批管理失靈 市府：已訂協調機制

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員黃露慧（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃露慧（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

嘉義市道路工程頻繁開挖，衝擊民眾生活交通，沿線店家生意受影響，議員上午質詢市府道路工程缺乏協調規畫，部分路段開挖遲未復原，要求市府建立全市性施工期程表，整合管線單位與道路改善工程；工務處長余成鈺答詢，施工及管線單位已建立管線協調機制

議員黃露慧質詢，市民常反映，嘉市走沒幾步就遇到道路施工，部分路段開挖又閒置，不知工程何時完成，施工不只影響交通順暢，也阻礙店家出入，顧客不願上門，衝擊商家營運，市民並非反對建設，而是無法接受工程一再開挖，施工期漫長，沒改善。市府應正視道路工程對交通、民生及商業活動造成影響，不是只以工程是否在契約期作衡量標準。

她質疑管線單位及道路改善工程，難道不能事先協調整合？為何同一條道路反覆開挖？黃露慧要求建立全市性施工期程管理機制，將各單位預定施工路段、時間及工程進度納入整體規畫，一次協調整合施作，盡可能一次完成，減少重複開挖。

工務處長余成鈺答詢，目前市區道路施工主要人行道工程、汙水下水道工程，以及管線工程，汙水下水道工程道路下方管線密集，施工前須協調管線遷移，工程依序進行工作井開挖、推管及後續復原，汙水下水道工程每隔30至40公尺設工作井，工作井開挖約3天，後續推管作業約需一周。完成施工會撤除設施、恢復道路通行，配合管線遷移及後續工程進行路面刨除復原。目前市府同時間進行的道路工程約有10多件，相關單位建立管線協調機制。

黃露慧強調，市民不是不能接受施工，而是不能接受沒有盡頭施工。城市建設固然重要，但工程管理須兼顧民眾感受，市府應加強道路工程整合、縮短施工期，讓市民享有完善公共建設，不必長期承受交通受阻、生活不便及店家生意受損代價。

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