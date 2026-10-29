嘉市議員要求敬老卡擴大使用掛號費特約商店 黃敏惠回應了

嘉義市政府推動高齡友善城市，敬老卡每月1200點，但實際使用有不少限制。市議員上午質詢市長黃敏惠，指出部分長者反映搭計程車不易叫車，甚至遭拒載，要求市府檢討使用機制，擴大放寬使用，將醫療掛號費及特約商店納入；黃敏惠答詢，照顧長輩也要兼顧財政永續，逐步提升福利。

議員黃露慧質詢，市府近年逐步擴大敬老卡使用範圍，從公車延伸至計程車及運動中心，但政策是否有效，不能只看配套有沒有推出，更要看長者能不能實際使用，目前600多輛計程車裝刷卡機，也訂拒載處理機制，但裝刷卡機不代表長者就能順利搭車，市府應了解問題出在哪裡。

她指出，計程車刷卡手續費由誰負擔、如何計算，都可能影響司機接受敬老卡意願。她強調，並非替拒載行為辯護，而是要求市府正視制度問題，與刷卡業者及計程車業者協調，研議降低手續費或由市府分擔成本，不能把福利成本轉嫁司機，影響長者使用權益。

黃敏惠回應，照顧長者是市府責任，希望長者走出家門、參與社會，市府持續與業者協調，評估透過科技改善使用方式。不過，相關措施仍須考量支付機制及配套，福利政策也必須循序推動，兼顧財政永續。

黃露慧進一步指出，每月1200點應讓長者有更彈性的運用空間，不同長者的需求不一，有人需要搭車就醫，有人需要運動，也有人有日常採買需求。建議市府將醫療掛號費及特約商店納入折抵，既然預算已經編列，就應檢討如何讓點數更符合長者實際生活需求，而不是讓使用項目受到過多限制。黃敏惠表示，市府會逐步檢討改善，但須兼顧財政負擔。黃露慧請市長把握剩餘任期，加快推動。