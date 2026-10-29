嘉義縣第3座職探中心溪口國中揭牌 導入無人機科技培育新世代人才

嘉義縣持續推動技職教育，縣府自籌經費在溪口國中設立全縣第3座「區域職業試探與體驗示範中心」，以動力機械、農業職群為主軸，導入無人機科技應用，讓國小高年級及國中學生透過實作體驗探索職涯，縣長翁章梁今天參加揭牌儀式，盼為嘉義產業轉型培育人才。

翁章梁分享，高中時在百貨公司看到電腦展，能打電動還能做很多事，很神奇，但他不敢碰，怕把電腦碰壞，後來大學選擇資訊工程，接觸後才發現興趣不大，他比較喜歡文史類，職業發展是個摸索的過程，繞彎路會耗費許多心力，愈早確定方向愈好，有興趣才有動力持續努力。

翁章梁指出，嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣，科學園區、航太園區及無人機產業蓬勃發展，人才培育至關重要。溪口國中職探中心結合動力機械、農業及無人機科技，讓學生從實作中發掘興趣，體驗智慧科技在現代農業及產業中的應用，提早規畫升學及職涯發展。

教育處長李美華說，嘉義縣學生技藝教育試探率超過5成，是非直轄市唯一連3年獲教育部職業教育報告書評比優等的縣市，目前教育部已無新設職探中心補助計畫，縣府仍自籌經費設立溪口國中職探中心，規畫每年投入約180萬元營運經費，推動技職教育及適性發展。

教育處指出，嘉義縣原有新港國中、水上國中2座職探中心，提供餐旅、設計、電機電子及藝術等職群體驗。新增溪口國中職探中心後，進一步擴展至動力機械、農業及無人機科技應用，讓學生接觸更多元的職業領域，培養實作、問題解決及創新思考能力。

嘉義縣溪口鄉是全台鵪鶉養殖重鎮，溪口國中設置培育箱帶學生養鵪鶉。記者黃于凡／攝影

嘉義縣溪口國中發展農業科技教育，校內打造溫室種植蘆筍及草莓。記者黃于凡／攝影

嘉義縣成立第3座職探中心，縣長翁章梁今到溪口國中參加揭牌儀式，與學生一起體驗科技實作課程。記者黃于凡／攝影

嘉義縣成立第3座職探中心，縣長翁章梁今到溪口國中參加揭牌儀式。記者黃于凡／攝影