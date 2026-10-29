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距學校不到300公尺 台南東區國中旁出現「麻將館」家長憂慮

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇接獲陳情，有無人自助麻將館緊鄰校園引發家長憂心，呼籲市府跨局處研議解方，守護學童學習環境。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡筱薇接獲陳情，有無人自助麻將館緊鄰校園引發家長憂心，呼籲市府跨局處研議解方，守護學童學習環境。記者吳淑玲／攝影

麻將休閒館逐漸興起，台南市東區文教區出現相關場所進駐住宅區及校園周邊，引發家長對於學童學習環境及公共安全的疑慮，市議員蔡筱薇接獲陳情有東區麻將館設立於崇明國中附近，讓不少家長擔憂可能對學童造成不良影響，呼籲市府正視問題，盡速研議具體管理措施。

蔡筱薇說明，台南市休閒娛樂事業管理自治條例去年底經市府及議會審議通過送往行政院，台南更是首個修改該自治條例的縣市政府，但政院回覆需較長時間審查及彙整相關意見，等同於現階段還是用舊條例執法。

蔡筱薇指出，政院如果沒有通過自治條例，地方政府就沒有辦法依法開罰。目前規定的距離只有200公尺，但剛剛提到的那間場所距離達270公尺，已經超出現行自治條例的限制範圍。

因此，希望將自治條例的限制距離提高到500公尺。兒少保護相關法規對部分八大行業場所也有距離限制，甚至要求更大的距離。擔心這些場所影響兒少的身心發展，因此必須建立更完善的防護措施。

蔡筱薇指出，新型態自助麻將館與傳統麻將館不同，這類場所多採無人化經營模式，由於現場未必配置管理人員，衍生出消費者身分查核、未成年人進出、場所安全及實際營業行為如何監督等問題，尤其當營業場所緊鄰校園，更讓家長感到憂心。

蔡筱薇表示，現行棋牌社設涉及商業登記、土地使用分區、建築管理、消防安全及警政等不同權責單位，若缺乏橫向整合，恐形成管理上的灰色地帶，相關單位啟動跨局處協調，全面盤點校園周邊麻將館的設立情形，另外也呼籲行政院盡速核定該條例，避免校園周邊的管理問題持續擴大。

東區崇文里長陳冠瑒表示，當營業場所緊鄰校園，相關管理就必須更加謹慎，尤其部分場所營業時間較長甚至採取自助式管理，可能衍生人員出入複雜、噪音、交通及違法賭博等疑慮，不僅影響周邊居民生活品質，更讓家長對孩子上下學的安全感到憂心。

麻將 東區 國中

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