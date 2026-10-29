僅100名額！台南百年地面鐵道拆除前最後巡禮…11月7、8日開放限時走讀

台南鐵路地下化通車後，陪伴府城超過百年的地面鐵道即將拆除。交通部鐵道局與台南在地文史社團「NaNa通」合作，將於11月7、8日舉辦「百年鐵道 府城新生」限時走讀活動，帶領民眾徒步走上壽陸橋，沿途認識台南車站周邊鐵道遺構與城市發展歷史。活動全程免費，10月29日起開放網路報名，每場限額25人，額滿為止。

這次活動以「鐵道漫行，Let’s Go──走在台南的鐵道上」為主題，是民眾走上壽陸橋、近距離觀察地面鐵道的難得機會。走讀隊伍將從國定古蹟台南車站第一月台出發，行經壽陸橋至小東路陸橋之間的鐵道區段，透過導覽認識鐵道與府城交織的歷史。

導覽內容包括國定古蹟台南車站及周邊歷史、壽陸橋鐵道與德慶溪、南北轉車台位置、台南車站第一月台與鋼樑棚架，以及小東路陸橋鐵道與府城大北門城牆等，帶領民眾從現存的鐵道景觀，回望台南城市發展的軌跡。

活動兩天共安排4個場次，每場導覽約1.5小時，全程免費。集合及解散地點均為「下一站府城鐵道歷史遺構特展」茉莉工坊前廣場（台南市東區北門路二段16號）。

有興趣的民眾可自10月29日起至網路報名表登記，名額有限，額滿即止。各場次時間及相關資訊，請參閱報名頁面：https://forms.gle/PSW2jSd24WKYeE6s9。

走讀活動路線，包括小東路路橋以南鐵道，台南車站以南鐵道及台南車站以北鐵道。圖／鐵道局提供

走讀活動路線，包括小東路路橋以南鐵道，台南車站以南鐵道及台南車站以北鐵道。圖／鐵道局提供