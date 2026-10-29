台南永康鐵路地下化環評過關！3處平交道將消失、增設康橋站

台南鐵路地下化延伸永康地區計畫再往前邁進！環境部28日召開環境影響評估審查委員會，經委員討論後，審查通過環境影響說明書。全案全長6.72公里，預計消除3處平交道及3座橫交陸橋，改建永康站及大橋站為地下車站，並增設康橋地下車站。

市府表示，後續將持續協助計畫規劃、工程設計及執行等工作，未來可望改善鐵路沿線交通瓶頸，促進都市縫合與站區開發，提升永康地區鐵道服務品質，並促進都市更新與整體發展。

市長黃偉哲表示，環評通過代表永康鐵路地下化計畫再向前邁進一大步，永康地區長期受到鐵路廊帶阻隔的發展限制，可望逐步解除，約23萬名居民也將不再受平交道阻隔之苦，沿線車站每年約500萬人次進出旅客，未來也可享有更完善的鐵路服務。

黃偉哲指出，配合永康創意設計園區積極開發，永康未來將扮演串連台南市區與南科的重要角色，擴大城市核心發展範圍，成為帶動地方發展的重要引擎。

交通局長王銘德表示，台南鐵路地下化延伸永康地區計畫可行性研究已於2025年9月獲行政院核定，目前由交通部鐵道局辦理綜合規劃、環境影響評估及相關作業。為加速環評進程，環境部先前已召開兩次專案小組初審會議，28日再經環評審查委員會審議通過，中央與市府將持續合作，推動後續規劃，盼能早日動工。

永康鐵路地下化全長6.72公里，除預計消除3處平交道及3座橫交陸橋，也將把永康站、大橋站改建為地下車站，並在兩站之間增設康橋地下車站。工程完成後，除可改善鐵路沿線交通，也有助於整合鐵路兩側都市發展，帶動車站周邊土地開發。