影／基隆特搜隊挑戰NAP中型隊伍認證 帶2搜救犬到南投精進專業技能

為提升重大災害應變及特種搜救能力，基隆市特種搜救隊昨整裝出發，前往南投縣消防署訓練中心參與為期3天2夜不間斷救援的NAP中型隊伍認證，動員80名特搜人員，包含結構技師及醫護人員，並出動搜救犬2隻、車輛20輛，強化基隆市面對重大災害的應變韌性。

消防局長游家懿表示，特種搜救能力的提升並非一蹴可幾，任務經常面對地震、建築物倒塌及複合式災害，必須在高風險、複雜且充滿不確定性的環境中執行救援。

NAP中型隊伍認證除考驗人員專業技能與現場救援能力，也重視指揮協調、後勤支援、裝備管理、安全維護及持續作業等整體應變能力，仰賴完善整備與團隊合作，才能提升救援效率並確保人員安全。精進特搜隊專業技能、應變機制及救災能量。

副市長方定安前往暖暖消防分隊為參與認證的隊員加油打氣，肯定大家長期投入專業訓練及裝備整備的辛勞，期勉全體人員沉著應試、發揮平日訓練成果，爭取佳績完成認證。

方定安表示，特種搜救隊不僅肩負基隆市重大災害救援任務，必要時也會支援其他縣市跨區支援互助。此次前往南投參與認證，正是將專業救災能量延伸至全臺的重要實踐。認證是對平日訓練成果及整體救援能力的檢驗，市府將持續支持特搜隊專業訓練及裝備建置，強化基隆市面對重大災害的應變韌性。

基隆特搜隊挑戰NAP中型隊伍認證，帶2搜救犬到南投消防署訓練中心。圖／消防局提供

基隆特搜隊挑戰NAP中型隊伍認證，帶2搜救犬到南投消防署訓練中心。圖／消防局提供

基隆特搜隊挑戰NAP中型隊伍認證，帶2搜救犬到南投消防署訓練中心。圖／消防局提供