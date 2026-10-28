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張博雅為歷史建築正名 「舊嘉義市政府」整建落成重現風華

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。不過，典禮未開始，前市長、總統府資政張博雅就為建築名稱提出正名，強調這棟建築不能稱「舊嘉義市公所」，應正確認識嘉市府曾在此辦公16年歷史，正名「舊嘉義市政府」（原嘉義市公所），名稱涉及的不只是文字，更是城市定位與尊嚴「市格」。

張博雅指出，這棟建築最初是嘉市公所，後來市政府在此辦公16年，介紹建築應兼顧完整歷史沿革，不能因為最初用途，就忽略後續承載行政歷史。她強調，嘉市恢復省轄市定位，市民更應認識城市發展脈絡，從建築名稱到歷史教育，應使用正確說法，「舊嘉義市政府」（原嘉義市公所），不能讓嘉市的格局與尊嚴被矮化。她肯定市長黃敏惠及市府團隊投入歷史建築保存與活化，讓市民有機會重新認識嘉義的過去。

市長黃敏惠感謝資政張博雅正名，她說，舊市府不只是老建築，更是見證地方自治沿革、承載市民共同記憶的重要文化資產。保存歷史不只是修復硬體，更要讓下一代知道嘉義從哪裡走來、未來要往哪裡去。她強調，嘉市恢復省轄市，不能被邊緣化，市府會持續努力，讓歷史文化保存與城市建設並進，提升城市發展能量。

舊嘉義市府2016年登錄為歷史建築，歷經調查、研究、規劃及修復等程序。市府2019年編列385萬元辦理規劃設計，2022年起分3年自籌2億5730萬元推動修復再利用工程，歷經1055天完工。修復團隊保留洗石子外牆、磨石子樓梯及木製門窗等歷史元素，也增設無障礙電梯，兼顧建築原貌與現代使用需求。

市府指出，建築1、2樓已完成促參招商議約，未來朝多元藝文、餐飲及策展方向規劃，3樓則將設置「嘉義市社會創新基地」，引進設計思維與城市治理，提供青年實踐創意的空間。周邊另規劃興建地下停車場，總經費約4.8億元，其中交通部補助2.2億元、市府自籌

2.6億元，預計2028年完工。

負責經營的竑穗興業公司表示，不會等到地下停車場完工才開放歷史建築，規劃在半年內開放民眾參觀使用，並尋找合適廠商共同經營，盼讓老建築不只是被保存，更能重新融入市民生活。

晚間點燈儀式，邀請曾在舊市府服務的前市長張博雅、前議員鄭俊亨及現任議員兒子鄭光宏、前議員蔡榮豐及現任議員兒子蔡坤叡等2對父子檔、前議員郭美玲，以及市議長陳姿妏等人出席。隨著燈光點亮，這棟承載嘉義歷史的老建築迎來新篇章，也讓建築名稱所代表的城市記憶，再度成為關注焦點。

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

前嘉義市長、總統府資政張博雅致詞。記者魯永明／攝影
前嘉義市長、總統府資政張博雅致詞。記者魯永明／攝影

嘉義市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠致詞。記者魯永明／攝影

70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影
70年歷史建築嘉義市舊市政府建築修復完成，晚間舉行整建落成點燈儀式，老建築夜色中重新亮起，見證嘉義城市發展與地方自治史。記者魯永明／攝影

嘉義 歷史建築 張博雅

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