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雲林1700公里路網靠他們守護…路平志工、警員化身千里眼 坑洞即報即修

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣道路綿密、橋梁眾多，路面一有坑洞，可能成為交通事故隱憂。雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，即報即修。縣府今天表揚路平志工，縣長張麗善感謝志工與警察同仁長期付出，稱大家是雲林最重要的「千里眼」。

雲林縣政府今舉辦「114年度雲林縣路平志工大聯盟」公開表揚大會，縣長張麗善親自頒獎，並與議長黃凱、縣議員李明哲、賴淑娞、黃美瑤、王鈺齊、吳蕙蘭等人向路平志工及基層警察同仁致上最高敬意與感謝，張麗善稱路平志工就是雲林最重要的「千里眼」，日夜守護每一位鄉親的平安歸途。

張麗善表示，雲林縣管轄公路長達1700多公里，各型橋梁有1425座，幅員遼闊，單靠公部門人力與經費難以面面俱到，因此透過路平志工大聯盟，建立即時LINE通報群組，讓志工、警察、村里長及各單位發現路面坑洞或安全隱患時，能迅速回報、加快修復，降低交通事故風險。

她感謝志工平時有自己的工作，仍抽空協助巡查道路，成為及時排除危險的關鍵。除了即時通報、修補坑洞，縣府也持續推動道路與橋梁改善，雲林縣已連續4年獲交通部「金路獎」肯定，橋梁檢測項目更獲全國第一，今年上半年A1交通事故件數與2023年同期相比大幅下降近25％，盼透過道路工程、科技管理與民間通報三管齊下，持續提升交通安全。

交通工務局長汪令堯表示，公共工程的核心是保障民眾安全與生活品質，未來縣府將持續作為志工後盾，也歡迎更多民眾加入道路守望行列，讓道路問題能及早發現、即時處理，共同打造更平坦、安全的用路環境。

雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣政府串聯全縣20鄉鎮市公所、警察分局、管線單位及1999專線，成立「路平志工大聯盟」，集結逾500名志工與警察投入巡查、通報，縣府今表揚辛勞的志工。記者陳雅玲／攝影

雲林 張麗善

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