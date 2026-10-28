南鐵地下化延伸永康 環境部通過環境影響說明書

雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。縣長張麗善形容，這是留給下一代的歷史記憶，也補上台灣歷史的最後一塊拼圖。

2026-10-28 14:58