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南鐵地下化延伸永康 環境部通過環境影響說明書

中央社／ 台南28日電

台南市鐵路地下化第一階段已通車，環境部今天通過南鐵地下化延伸永康地區環境影響說明書，讓此計畫向前邁進一大步。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，行政院去年9月核定台南鐵路地下化延伸永康地區計畫可行性研究，目前由交通部鐵道局辦理綜合規劃、環境影響評估及相關作業。

為加速環境影響評估作業流程，環境部已召開2次「台南鐵路地下化延伸永康地區環境影響說明書」專案小組初審會議審查，環境影響評估審查委員會今天審查通過環境影響說明書。

交通局表示，永康地區因鐵路廊帶阻隔限縮發展潛能將獲得釋放，23萬民眾不再受鐵路平交道阻隔之苦，沿線車站每年約500萬人次旅客也會有更好鐵路服務，永康地區將扮演串連市區和南科重要角色，有效擴大台南市蛋黃區範圍，華麗轉身指日可待。

交通局說明，永康鐵路地下化全長6.72公里，預定消除3處平交道及3座橫交陸橋，並改建永康、大橋為地下站，另於二站間增設康橋地下車站，完成都市縫合與站區開發。

台南 永康 環境部

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