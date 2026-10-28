南市府大型就博會月底登場 首度導入AI模擬面試

台南市政府勞工局辦理「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會將於本月底上午在民治市政中心南瀛堂登場，將首度導入AI模擬面試將提供逾4100職缺，最高月薪達7萬元，勞工局呼籲轉職或求職者把握機會。

勞工局下午在新營民治市政中心舉行行前記者會，勞工局長王鑫基說，本次為今年第4場壓軸場次，邀集緯穎智造、台灣穗高科技、台灣矽科宏晟科技、聯亞光電、矽品精密工業、長榮鋼鐵、官田鋼鐵、大成長城企業、華新麗華、福磊興業（台南希爾頓）等74家廠商提供4185個工作機會，其中7成職缺薪資超過3萬5千元，最高薪逾7萬元。

王鑫基表示，勞工局牽線建立廠商與民眾最直接的面試平台，更在活動現場提供全方位的貼心服務，就博會當天現場除規畫美髮義剪、「CPAS職業適性診斷諮詢」與「勞動法令諮詢」等服務；現場也首度設置「AI模擬面試」，再結合專業人士綜合分析，提供即時面試表現分析與實用建議，協助求職者提升面試技巧。

本次就博會當天提供免費接駁車，自8時30分起從新營火車站發車至就博會場，末班車時間為上午11時15分；回程自10時55分起從就博會場發車至新營火車站，末班車為中午12時15分，相關資訊可電洽(06)6330820。

為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，活動當天只要投遞3家履歷，就有機會參加口袋行動電源、熱敷按摩眼罩、智能筋膜槍等抽獎活動，現場另有手機支架、不鏽鋼餐具、環保提袋等求職好康禮，數量有限送完為止。