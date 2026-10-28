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歷時5年補上台灣歷史最後一塊拼圖 雲林規模最大「百科全書」出版

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。縣長張麗善形容，這是留給下一代的歷史記憶，也補上台灣歷史的最後一塊拼圖。

雲林縣政府今天舉辦「雲林縣志」發表會，張麗善、副縣長謝淑亞及陳璧君、議長黃凱、立委張嘉郡、縣政總顧問張清良、總編纂吳學明教授、榮譽顧問李豐楙院士、各志篇撰稿教授、各鄉鎮市公所代表、多位校長及地方耆老齊聚，共同見證這項歷時多年的文化工程完成。

總編纂吳學明指出，雖然雲林啟動修志的時間較晚，但團隊汲取其他縣市編纂經驗，進一步凸顯雲林特色，包括「宗教志」，以4篇、超過80萬字記錄雲林多元而深厚的宗教文化，呈現信仰如何融入地方生活與社會發展。

另一項特色，是將人口外移與各地雲林同鄉會納入書寫。吳學明說，散布各地的雲林人，也是地方發展歷史的一部分，因此團隊特別將同鄉會及鄉親在外打拚的故事納入縣志，呈現雲林與外地之間的連結。

除了文字內容，「雲林縣志」也強調圖文並茂，運用GIS地理資訊技術繪製地圖。吳學明表示，許多地圖並非直接翻拍既有資料，而是由團隊長時間蒐集、比對史料後重新製作，有些地圖光是繪製就耗費數周，目的就是提高史料呈現的精準度。

吳學明說，「雲林縣志」動員110位專家學者參與編纂與審查，其中46位學者負責審查，從內容考證到圖資製作，均要求有根有據，不僅是一本縣志，更是雲林的百科全書。

張麗善表示，縣志記錄的不只是過去，也讓下一代有機會認識家鄉、理解土地，建立對地方文化的認同。為讓縣志內容更容易親近民眾，縣府同步推出精華版專書「風頭水尾的生命力：圖說雲林發展史」，以照片、圖像及淺白文字整理縣志重點，讓民眾不必從厚重的學術文獻讀起，也能認識雲林從過去到現代的發展脈絡，期待這本專書成為鄉土教育與地方文化推廣的素材。

縣府文化觀光處長謝明璇表示，全套36冊「雲林縣志」預計於今年底發送至全國各縣市圖書館及雲林縣20鄉鎮市圖書館，並提供線上電子書供民眾閱覽，也製作紀錄片，記錄專家學者編纂過程中的研究與投入，讓文字與影像相互補充，完整版將上架雲林縣政府「慢遊雲林」YouTube頻道，讓更多民眾透過影像了解縣志背後的故事。

雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，全套共36冊、9志11卷36篇，累計逾710萬字，動員110位專家學者參與編纂與審查，系統性記錄雲林的歷史沿革、地理環境、產業經濟、宗教信仰及地方人物。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，總編纂吳學明指出，從內容考證到圖資製作，均要求有根有據，不僅是一本縣志，更是雲林的百科全書。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天發表歷時5年編纂的「雲林縣志」，總編纂吳學明指出，從內容考證到圖資製作，均要求有根有據，不僅是一本縣志，更是雲林的百科全書。記者陳雅玲／攝影

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