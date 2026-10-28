古坑咖啡節不只喝咖啡 華山夜色、文學散策、職人微旅行一次玩

雲林縣古坑鄉有咖啡原鄉之稱，縣府將於本周起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉辦2026台灣咖啡節，古坑鄉公所則同步以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，串聯咖啡職人、農創市集、文學散策及產地體驗，邀請民眾走進咖啡原鄉。

古坑鄉公所今天在華山遊客服務中心舉辦宣傳記者會，鄉長林慧如表示，古坑是台灣咖啡重要原鄉，擁有深厚的歷史記憶與產業文化，今年以「古坑本色」為主軸，希望透過職人交流、莊園體驗及文學散策，串聯咖啡生產者、烘豆師、通路業者與消費者，讓更多人認識古坑咖啡從產地到杯中的故事。

農村水保署南投分署副分署長陳存凱表示，今年特別整修華山文學步道，希望串聯文學、咖啡與觀光，吸引遊客走進古坑，讓地方風貌重新展現。縣議員張庭綺、華山村長李國和等人也邀請全國咖啡愛好者走訪華山，感受古坑咖啡魅力。

系列活動將於10月30日下午5時在華山遊客服務中心舉辦「Hi咖之夜」，結合咖啡沖煮、職人分享及現場演唱。10月31日至11月1日、11月7日至8日，則在古坑228紀念公園草坪舉辦咖啡推廣及農創市集，集結特色咖啡莊園、在地農產及青農品牌，展現古坑農業創新成果。

10月30日至11月8日推出文學散策集章活動，民眾可走訪華山文學步道及華山咖啡大街，完成指定任務、集滿3枚印章，即可兌換古坑飲並取得摸彩券，有機會抽中日本來回機票等好禮。

劍湖山世界總經理曾慶欑表示，劍湖山位於古坑鄉，長期參與台灣咖啡節活動，今年也將透過酷咖啡美學館、咖啡論壇及華山地區相關活動，協助推廣古坑咖啡，讓更多人看見在地產業特色。活動完整資訊及報名方式，可至古坑鄉公所Facebook粉絲專頁查詢。

雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」。記者陳雅玲／攝影

雲林縣古坑鄉是咖啡原鄉，本周末起以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，將邀請民眾走進文學步道品味在地咖啡。記者陳雅玲／攝影