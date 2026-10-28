台南路平專案改善117.9公里道路 104處路口增設左轉專用車道

台南市政府持續透過道路工程改善交通安全，去年至今年路平專案共辦理50案，改善約117.9公里道路，並增設104處路口左轉專用車道；人行環境建置方面，目前已完成86公里人行道及87校通學步道，另有68公里人行道及39校通學步道持續辦理，逐步完善行人通行空間。

市長黃偉哲近期主持10月份道路交通安全會報，他提到，道路環境是交通安全的重要基礎，市府也將持續檢視事故資料，並從工程源頭改善道路設計，針對市區道路、路口及校園周邊，推動路面改善、車道配置調整及人行設施建置，降低不同用路人之間的交通衝突。

交通局指出，路平專案除改善道路品質，也透過增設左轉專用車道、調整車道配置及優化標誌標線，減少轉向車輛與直行車流交織，提升路口通行安全。

其中，在人行環境方面，已完成86公里人行道及87校通學步道，另有68公里人行道及39校通學步道持續辦理中，合計推動154公里人行環境改善及126校通學步道工程，包含已完成及施工中的項目，持續建構安全、連續且無障礙的步行空間。

交通局也說，在交通事故數據方面，台南今年1至7月交通事故30日內死亡人數較去年同期減少23人，降幅11.9%；1至9月A1類交通事故死亡人數則減少8人，降幅6.3%；未來將持續結合道路工程、交通執法及安全宣導，依事故特性滾動檢討改善措施，提升道路及人行環境安全。