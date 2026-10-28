國1北外環交流道匝道今通車下午開放 南科安南大受惠

國1台南北外環交流道今上午舉行通車典禮，預計下午3時開放通行，新設匝道串聯北外環快速道路與國道1號，可分流台南系統及永康交流道車流，預估可分散永康交流道逾3成車流，安南區往返南科添利多，不少通勤族更盼改善長期壅塞夢魘。

該項工程總經費約21億元，110年獲行政院審查通過，由交通部高速公路局辦理設計施工，總經費21.04億元，112年9月16日開工，預定今年12月13日完工，較預定時程提前近2個月。

台南市長黃偉哲、交通部政務次長陳彥伯、高速公路局長陳文瑞、立委陳亭妃及林宜瑾、市議員林冠維、楊中成、陳碧玉、黃肇輝、朱正軒、陳秋萍、李鎮國等人今出席通車典禮，現場喜氣洋洋，鄉親們開心說，終於等到這一刻。

黃偉哲表示，感謝中央政府、交通部高速公路局及地方民意代表支持，促成北外環交流道工程順利推進，不僅匝道段提前開放通車，工程品質及職業安全衛生表現更分別獲得金質獎與金安獎肯定。未來將有助縮短市區及永康等地往返南科交通時間，並減輕既有交流道交通負荷。

黃偉哲指出，近年中央持續協助台南推動鐵路地下化、北外環快速道路、台61線、安平港跨港大橋、台86線延伸及國道8號改善等重大交通建設，逐步完善大台南交通路網。他強調交通建設需要長遠規畫，期盼各項工程持續如期如質推進，讓市民享有更便利的交通環境，帶動區域均衡發展。

市府工務局說，新設匝道串聯北外環快速道路與國道1號，可分流台南系統及永康交流道車流，預估整體工程完工後可分散永康交流道逾3成車流，改善周邊交通壅塞，提升市區往返國道及南科交通便利性。

國1北外環交流道今下午開放通車，預估分散永康交流道逾3成車流。記者謝進盛／翻攝

國1台南北外環交流道今上午舉行通車典禮，預計下午3時開放通行。記者謝進盛／翻攝

國1北外環交流道今下午開放通車，工程品質及職業安全衛生表現更分別獲得金質獎與金安獎肯定。記者謝進盛／翻攝