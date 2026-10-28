快訊

爆賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 藍：勞工之子變國會門神

蔣萬安遇「洋流」強襲 催出沉默大眾和小草成連任關鍵

iPhone 18e「繼續維持平價」2027年登場！蘋果關鍵2升級不漲價

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市道路及汙水下水道施工議員批危害用路人安全 市府加強管制

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員黃敏修（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃敏修（右）質詢工務處長余成鈺。記者魯永明／翻攝

嘉市道路工程傳出交通維持措施不完善，路面破損及施工後修復品質不佳等問題。議員上午質詢，部分路段因道路刨鋪、汙水下水道工程施工，機車騎士得面對坑洞不平路面，夜間摔車風險，另多個路段施工時間重疊，造成交通壅塞，要求市府建立完善工程管制及查核機制，不能讓施工安全淪為口號。工務處長余成鈺答詢會加強管制。

議員黃敏修質詢道路工程交通維持計畫（交維計畫），市府各單位發包工程，若缺乏協調，即使個別工程經過核准，仍可能因多個路段同時施工，造成交通動線受阻。尤其部分道路工程工期長，施工時程未妥善安排，恐使交通陷入混亂。

工務處長余成鈺答詢，工程監造單位審查後提報道安會報審核，依核定交維計畫執行；施工期由承辦人員、科長及主管定期檢查，確認施工是否符合計畫。針對影響較大道路刨鋪工程，養護工程科加強管制，盡量避免多個重要路段安排同一天施工。

不過，黃敏修認為，市府不能只停留交維計畫審查及定期開會，應建立跨單位工程協調機制，從整體交通角度安排施工時間與路段，避免各單位各自發包、各自施工，最後由用路人承擔交通受阻後果。黃敏修播放道路施工畫面指出，部分路段施工期間路面坑洞明顯，機

車騎士行經時可能因路面高低落差而失去平衡，尤其夜間視線不佳，危險性更高。他質疑，施工期未完成全面刨鋪，市府應要求廠商維持通行安全，不能讓機車騎士冒著摔車風險通過。

針對汙水下水道工程，黃敏修批評部分廠商施工後僅以碎石等材料暫時填補路面，修復品質不理想，甚至有施工人員收工後未妥善整理現場的情況，要求市府落實施工品質管理及夜間安全檢查，不能因工程分期、分區施工，忽略施工起點、終點及銜接路段的安全。黃敏修提出部分道路反覆修補、路面持續下陷疑慮，認為不應只是不斷以瀝青混凝土（AC）填補，應檢查地下管線、汙水下水道及周邊結構是否受損，從根本原因改善。

黃敏修強調，道路施工是城市建設一部分，但工程品質、施工管理及交通安全同樣重要，要求市府建立跨單位協調、現場查核與缺失改善機制，督促廠商確實做好路面修復及交通維持，避免道路工程尚未完工，民眾就得先承擔交通事故風險。

余成鈺答詢，汙水下水道工程因管線遍佈於市區內幹道，需隨管線位置在道路範圍施工，已要求廠商夜間收工將機具及材料堆置整齊，收攏至工區附近無阻擋交通及民眾出入位置暫置，並將要求監造單位及施工廠商收工時巡視施工現場，倘有車輛停放不當、交維防護措施不足或其他未符合規定情形，要求廠商改善，依契約及相關規定辦理，降低施工期對市民生活及交通通行影響。

議員 施工 口號

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉市部分道路標線劃設霧煞煞 議員要求從用路人立場全面檢視

嘉義國華街施工延宕近2個月！店家營收慘跌8成 議員批減稅僅150元

嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

大南方新矽谷供水有保！經部荖濃溪伏流水工程竣工 供水可達90萬噸

相關新聞

嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

近期不少嘉義市民眾反映，家中自來水連續飄明顯異味，不僅有人聞到類似硫磺、汽油氣味，甚至發現水中出現黑色小點，觸摸後疑似帶有油汙感，陳情市民遍及東、西區，引發對飲用水安全疑慮。市議員黃露慧上午質詢建設處長羅資政，要求市府積極追查原因、加強監督，不能等到民眾上網求助才開始處理。

古坑咖啡節不只喝咖啡 華山夜色、文學散策、職人微旅行一次玩

雲林縣古坑鄉有咖啡原鄉之稱，縣府將於本周起連續兩個周末在古坑綠色隧道舉辦2026台灣咖啡節，古坑鄉公所則同步以「古坑本色」為主題，舉辦「2026古坑精品・咖啡原鄉系列活動」，串聯咖啡職人、農創市集、文學散策及產地體驗，邀請民眾走進咖啡原鄉。

台南路平專案改善117.9公里道路 104處路口增設左轉專用車道

台南市政府持續透過道路工程改善交通安全，去年至今年路平專案共辦理50案，改善約117.9公里道路，並增設104處路口左轉專用車道；人行環境建置方面，目前已完成86公里人行道及87校通學步道，另有68公里人行道及39校通學步道持續辦理，逐步完善行人通行空間。

嘉市道路及汙水下水道施工議員批危害用路人安全 市府加強管制

嘉市道路工程傳出交通維持措施不完善，路面破損及施工後修復品質不佳等問題。議員上午質詢，部分路段因道路刨鋪、汙水下水道工程施工，機車騎士得面對坑洞不平路面，夜間摔車風險，另多個路段施工時間重疊，造成交通壅塞，要求市府建立完善工程管制及查核機制，不能讓施工安全淪為口號。工務處長余成鈺答詢會加強管制。

加拿大步道保育團隊跨海取經 嘉義鄒族保育隊手作修復特富野古道

加拿大步道保育團隊跨海來台交流，農業部林業及自然保育署嘉義分署26日攜手台灣千里步道協會、阿里山鄉公所鄒族保育隊，在阿里山特富野古道進行手作步道維護，利用現地木材、石塊修復受損路基及邊坡，避免大型機具破壞山林。加拿大布魯斯步道保育協會也派員實地觀摩，交流原住民傳統山林智慧與生態友善工法。

嘉市部分道路標線劃設霧煞煞 議員要求從用路人立場全面檢視

嘉義市府投入經費改善道路，卻有部分道路標誌、標線設計讓用路人看得一頭霧水，甚至可能因動線不明增加交通事故風險。議員上午質詢，立人路部分路段車道與路肩停車格配置不明，汽機車行經容易混淆，車輛突轉向，質疑道路設計未從用路人考量，要求全面檢視道路標誌、標線，避免交通安全漏洞。交通處長呂獎慧答詢，劃設符合法規，導正用路人行駛習慣，確保交通安全

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。