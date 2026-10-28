嘉市道路及汙水下水道施工議員批危害用路人安全 市府加強管制

嘉市道路工程傳出交通維持措施不完善，路面破損及施工後修復品質不佳等問題。議員上午質詢，部分路段因道路刨鋪、汙水下水道工程施工，機車騎士得面對坑洞不平路面，夜間摔車風險，另多個路段施工時間重疊，造成交通壅塞，要求市府建立完善工程管制及查核機制，不能讓施工安全淪為口號。工務處長余成鈺答詢會加強管制。

議員黃敏修質詢道路工程交通維持計畫（交維計畫），市府各單位發包工程，若缺乏協調，即使個別工程經過核准，仍可能因多個路段同時施工，造成交通動線受阻。尤其部分道路工程工期長，施工時程未妥善安排，恐使交通陷入混亂。

工務處長余成鈺答詢，工程監造單位審查後提報道安會報審核，依核定交維計畫執行；施工期由承辦人員、科長及主管定期檢查，確認施工是否符合計畫。針對影響較大道路刨鋪工程，養護工程科加強管制，盡量避免多個重要路段安排同一天施工。

不過，黃敏修認為，市府不能只停留交維計畫審查及定期開會，應建立跨單位工程協調機制，從整體交通角度安排施工時間與路段，避免各單位各自發包、各自施工，最後由用路人承擔交通受阻後果。黃敏修播放道路施工畫面指出，部分路段施工期間路面坑洞明顯，機

車騎士行經時可能因路面高低落差而失去平衡，尤其夜間視線不佳，危險性更高。他質疑，施工期未完成全面刨鋪，市府應要求廠商維持通行安全，不能讓機車騎士冒著摔車風險通過。

針對汙水下水道工程，黃敏修批評部分廠商施工後僅以碎石等材料暫時填補路面，修復品質不理想，甚至有施工人員收工後未妥善整理現場的情況，要求市府落實施工品質管理及夜間安全檢查，不能因工程分期、分區施工，忽略施工起點、終點及銜接路段的安全。黃敏修提出部分道路反覆修補、路面持續下陷疑慮，認為不應只是不斷以瀝青混凝土（AC）填補，應檢查地下管線、汙水下水道及周邊結構是否受損，從根本原因改善。

黃敏修強調，道路施工是城市建設一部分，但工程品質、施工管理及交通安全同樣重要，要求市府建立跨單位協調、現場查核與缺失改善機制，督促廠商確實做好路面修復及交通維持，避免道路工程尚未完工，民眾就得先承擔交通事故風險。

余成鈺答詢，汙水下水道工程因管線遍佈於市區內幹道，需隨管線位置在道路範圍施工，已要求廠商夜間收工將機具及材料堆置整齊，收攏至工區附近無阻擋交通及民眾出入位置暫置，並將要求監造單位及施工廠商收工時巡視施工現場，倘有車輛停放不當、交維防護措施不足或其他未符合規定情形，要求廠商改善，依契約及相關規定辦理，降低施工期對市民生活及交通通行影響。