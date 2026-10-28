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加拿大步道保育團隊跨海取經 嘉義鄒族保育隊手作修復特富野古道
加拿大步道保育團隊跨海來台交流，農業部林業及自然保育署嘉義分署26日攜手台灣千里步道協會、阿里山鄉公所鄒族保育隊，在阿里山特富野古道進行手作步道維護，利用現地木材、石塊修復受損路基及邊坡，避免大型機具破壞山林。加拿大布魯斯步道保育協會也派員實地觀摩，交流原住民傳統山林智慧與生態友善工法。
嘉義分署表示，近年國內登山旅遊盛行，特富野古道面臨遊客增加及環境承載壓力，加上颱風豪雨等極端氣候影響，部分路段邊坡與路基受損。這次邀請專業步道師指導鄒族保育隊，針對古道里程2.7公里處進行修復。
步道師團隊事前勘查確認受損情形，施作當天先進行工具操作及安全教育，再採用「木格柵加砌石」工法，利用現地天然材料重整舊鐵道下方路基、加固邊坡，減少大型動力機具進入山林造成的環境干擾，兼顧步道安全與自然景觀。
特富野古道舊稱水山古道，早年是鄒族人狩獵、通婚及探親的重要路徑，日治時期部分路段改建為運送木材的水山線鐵道。如今沿線仍保留柳杉林、舊鐵道遺構及橋梁，兼具自然生態與歷史文化價值，也是山海圳國家綠道的重要路段。
這次活動另一亮點，是來自加拿大的布魯斯步道保育協會代表實地參訪，與鄒族保育隊及台灣步道師交流長距離步道管理、社區參與及維護技術，了解台灣如何結合原住民族傳統智慧與現代生態工法，讓步道維護不只是工程，也成為地方文化傳承的一環。
嘉義分署表示，台灣自2007年引進手作步道理念，逐步推動民間團體、在地社區共同參與山林維護。未來將持續結合部落文化、社區共管及國際交流，推廣低環境衝擊的步道維護方式，也提醒遊客遵守無痕山林原則，共同保護珍貴的山林資源。
建議標題以「加拿大團隊跨海交流」搭配「鄒族手作修復古道」為主軸，比單純報導步道維護更有新聞性，也能呈現嘉義在地特色。
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