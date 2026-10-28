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加拿大步道保育團隊跨海取經 嘉義鄒族保育隊手作修復特富野古道

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
特富野古道採用就地取材的生態友善工法，以天然石材砌築護坡，完成路基及邊坡修復，兼顧步道安全與自然景觀。圖／嘉義分署提供
特富野古道採用就地取材的生態友善工法，以天然石材砌築護坡，完成路基及邊坡修復，兼顧步道安全與自然景觀。圖／嘉義分署提供

加拿大步道保育團隊跨海來台交流，農業部林業及自然保育署嘉義分署26日攜手台灣千里步道協會、阿里山鄉公所鄒族保育隊，在阿里山特富野古道進行手作步道維護，利用現地木材、石塊修復受損路基及邊坡，避免大型機具破壞山林。加拿大布魯斯步道保育協會也派員實地觀摩，交流原住民傳統山林智慧與生態友善工法。

嘉義分署表示，近年國內登山旅遊盛行，特富野古道面臨遊客增加及環境承載壓力，加上颱風豪雨等極端氣候影響，部分路段邊坡與路基受損。這次邀請專業步道師指導鄒族保育隊，針對古道里程2.7公里處進行修復。

步道師團隊事前勘查確認受損情形，施作當天先進行工具操作及安全教育，再採用「木格柵加砌石」工法，利用現地天然材料重整舊鐵道下方路基、加固邊坡，減少大型動力機具進入山林造成的環境干擾，兼顧步道安全與自然景觀。

特富野古道舊稱水山古道，早年是鄒族人狩獵、通婚及探親的重要路徑，日治時期部分路段改建為運送木材的水山線鐵道。如今沿線仍保留柳杉林、舊鐵道遺構及橋梁，兼具自然生態與歷史文化價值，也是山海圳國家綠道的重要路段。

這次活動另一亮點，是來自加拿大的布魯斯步道保育協會代表實地參訪，與鄒族保育隊及台灣步道師交流長距離步道管理、社區參與及維護技術，了解台灣如何結合原住民族傳統智慧與現代生態工法，讓步道維護不只是工程，也成為地方文化傳承的一環。

嘉義分署表示，台灣自2007年引進手作步道理念，逐步推動民間團體、在地社區共同參與山林維護。未來將持續結合部落文化、社區共管及國際交流，推廣低環境衝擊的步道維護方式，也提醒遊客遵守無痕山林原則，共同保護珍貴的山林資源。

建議標題以「加拿大團隊跨海交流」搭配「鄒族手作修復古道」為主軸，比單純報導步道維護更有新聞性，也能呈現嘉義在地特色。

林業保育署嘉義分署、台灣千里步道協會、阿里山鄉公所鄒族保育隊及加拿大布魯斯步道保育協會共同完成特富野古道維護。圖／嘉義分署提供
林業保育署嘉義分署、台灣千里步道協會、阿里山鄉公所鄒族保育隊及加拿大布魯斯步道保育協會共同完成特富野古道維護。圖／嘉義分署提供

台灣千里步道協會專業步道師團隊進行工具安全講解。圖／嘉義分署提供
台灣千里步道協會專業步道師團隊進行工具安全講解。圖／嘉義分署提供

加拿大布魯斯步道保育協會夥伴共同參與手作步道。圖／嘉義分署提供
加拿大布魯斯步道保育協會夥伴共同參與手作步道。圖／嘉義分署提供

阿里山鄉鄒族保育隊與步道師團隊利用現地木材搭設木格框，修復特富野古道受損路基及邊坡，降低施工對山林環境的干擾。圖／嘉義分署提供
阿里山鄉鄒族保育隊與步道師團隊利用現地木材搭設木格框，修復特富野古道受損路基及邊坡，降低施工對山林環境的干擾。圖／嘉義分署提供

步道維護人員在特富野古道進行施工範圍丈量，確認邊坡受損情形及修復位置，為後續手作步道施作做好準備。圖／嘉義分署提供
步道維護人員在特富野古道進行施工範圍丈量，確認邊坡受損情形及修復位置，為後續手作步道施作做好準備。圖／嘉義分署提供

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