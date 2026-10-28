嘉市部分道路標線劃設霧煞煞 議員要求從用路人立場全面檢視

嘉義市府投入經費改善道路，卻有部分道路標誌、標線設計讓用路人看得一頭霧水，甚至可能因動線不明增加交通事故風險。議員上午質詢，立人路部分路段車道與路肩停車格配置不明，汽機車行經容易混淆，車輛突轉向，質疑道路設計未從用路人考量，要求全面檢視道路標誌、標線，避免交通安全漏洞。交通處長呂獎慧答詢，劃設符合法規，導正用路人行駛習慣，確保交通安全

議員黃露慧質詢播放行車畫面指出，立人路旁劃設人行道及停車格，行經特定位置，車流動線突然變得不清楚，部分汽機車停等紅燈或準備通行，難判斷究竟如何行駛。她形容，用路人行經該處彷彿「逃命」，質疑道路標線不僅沒發揮引導功能，讓民眾越看越困惑。

交通處長呂獎慧答詢，該處停車格位置並非一般車道，而是道路邊線以外路肩，依法不得行車，市府劃設停車格是為了管理停車秩序。雖然設計符合規定，但交通處實地查看，發現現場配置可能造成民眾誤解車道動線，考量用路人行駛習慣及交通安全，盤點周邊停車需求後，取消該處2個停車格改劃紅線，避免汽機車因停車格配置誤判行車動線。

黃露慧肯定交通處發現問題改善，但也強調，「符合規定，不代表設計沒有問題。」她指出，交通工程不能只從法規及專業設計角度判斷，應站在駕駛人、機車騎士及行人立場，檢視實際行經時是否容易辨識、是否可能造成誤判。黃露慧質疑，市府道路工程完成後，是否確實從用路人的角度進行現場檢驗？如果設計完成、驗收通過，卻仍讓民眾看不懂標線，甚至可能因車輛突然轉向而發生擦撞，就代表現有檢視機制仍有改善空間。

她要求交通處不要只針對單一地點補救，應全面重新檢視各路段道路標誌與標線，尤其是車道、路肩、停車格及轉向動線容易混淆的區域，及早改善不明確的配置，讓道路設計真正符合用路人的需求，降低交通事故風險。