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「龍脈護境」設計理念 南市將軍消防分隊大5倍今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍。記者謝進盛／攝影
台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍。記者謝進盛／攝影

台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍，除成地方新地標，更大大提升沿海地區救災救護量能。

將軍分隊原廳舍建於民國77年，總樓地板面積僅約96坪，因空間老舊狹小，部分消防車輛須停放室外，且原址出勤動線受限。南市府投入7800萬元興建全新消防廳舍，新廳舍於113年3月開工，今年7月竣工，9月完成驗收。

消防局今舉行啟用儀式，市長黃偉哲、消防局長楊宗林、市議員方一峰、蔡秋蘭、謝舒凡、蔡蘇秋金等人與會。

消防局指出，新廳舍位於將軍區圖書館旁、飛沙崙公園東南側，興建地上4層、總樓地板面積約423坪現代化消防據點；並以「龍脈護境」為設計理念，融合將軍在地文化與消防勤務需求，改善人員備勤環境及車輛出勤動線，透過建築退縮及柱位調整，改善大型消防車輛進出動線。

此外，建築符合銀級綠建築標準，並配置備援發電機、不斷電系統及預留新能源車輛充電電源，強化災害應變韌性。

黃偉哲表示，消防廳舍是第一線救災救護的重要據點，市府面對建築成本上漲及有限財政資源，仍持續投入逾15億元推動消防廳舍新建及改善工程，目前已完成8處新建廳舍及17處修繕工程，另有7處新建工程及2處耐震補強持續推進。未來也將持續充實消防車輛、救護設備及人員訓練，強化特搜救援能力，保障市民生命財產安全。

消防局表示，市府持續推動老舊消防廳舍改善，除將軍分隊啟用外，楠西、文賢分隊已陸續動工，另有第七大隊及德興分隊、第四大隊（含南科及特搜大隊）、玉井分隊、第二大隊及官田分隊、鹽行分隊等建設計畫持續推進，逐步完善全市消防救災據點。

台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍。記者謝進盛／攝影
台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍。記者謝進盛／攝影

將軍消防分隊今啟用，台南市長黃偉哲（左二）等人出席。記者謝進盛／攝影
將軍消防分隊今啟用，台南市長黃偉哲（左二）等人出席。記者謝進盛／攝影

台南 謝舒凡 黃偉哲

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