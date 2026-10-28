快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉義市議員黃露慧（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃露慧（右）質詢建設處長羅資政。記者魯永明／翻攝

近期不少嘉義市民眾反映，家中自來水連續飄明顯異味，不僅有人聞到類似硫磺、汽油氣味，甚至發現水中出現黑色小點，觸摸後疑似帶有油汙感，陳情市民遍及東、西區，引發對飲用水安全疑慮。市議員黃露慧上午質詢建設處長羅資政，要求市府積極追查原因、加強監督，不能等到民眾上網求助才開始處理。

水公司五區處答覆，自來水異味經研判與仁義潭水庫因季節變化水體擾動有關，已調整淨水處理方式並加強水質監測，目前仁義潭異味情形已改善無異味，後續將持續追蹤，水質皆符合飲用水標準。

黃露慧指出，近期陸續接獲民眾反映自來水異味問題，地點包括光華路、東義路、水源地、光明路、興中街、大同國小周邊及民生南路等處。有民眾原以為是自家管線出了問題，上網詢問後才發現，其他地區也有類似情況，甚至有人形容自來水出現硫磺味、汽油味，還有黑色小點，讓人擔心是否受到污染。

黃露慧要求羅資政說明，近2周市府接獲多少件自來水異味陳情、分布哪些區域，是否主動聯繫水公司了解情況。羅資政答詢，市府平時與水公司保持聯繫，針對議員反映問題，已向水公司了解。水公司說，近期自來水異味與仁義潭水庫因季節變化造成水體攪動有關，已調整淨水處理方式加強水質監測，目前異味情形已改善，後續會持續追蹤，目前水質符合飲用水標準。

不過，黃露慧認為，民眾發現自來水異常時，第一時間最關心的不是哪個單位負責，而是「這個水到底能不能喝？」尤其家中有嬰幼兒的家庭，會擔心能否用來泡奶；家有長輩的民眾，也憂心日常飲用及煮飯是否安全。市府應站在市民立場，及早發現問題、查明原因並協助解決。

黃露慧強調，自來水是每天不可或缺的民生必需品，市府不能等到民眾上網求助或議員接獲陳情後才開始處理，即使水質監測及淨水處理由水公司負責，市府仍應主動通報、追蹤及監督機制，掌握異常區域與改善進度。羅資政表示，市民透過「1999」、陳情函或其他管道，會彙整資訊釐清問題加速改善。

議員 水公司 仁義潭 嘉義

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

嘉義2國立高中團膳午餐遭檢舉有蟑螂飄酸味 衛生局全面稽查

嘉義國華街施工延宕近2個月！店家營收慘跌8成 議員批減稅僅150元

黃敏惠卸任前拚送中央！嘉義北港路區段徵收案11月再闖縣市都委會

沈伯洋批缺水文化治理思維...北市府拿具體成績：早已推動多年

相關新聞

嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

近期不少嘉義市民眾反映，家中自來水連續飄明顯異味，不僅有人聞到類似硫磺、汽油氣味，甚至發現水中出現黑色小點，觸摸後疑似帶有油汙感，陳情市民遍及東、西區，引發對飲用水安全疑慮。市議員黃露慧上午質詢建設處長羅資政，要求市府積極追查原因、加強監督，不能等到民眾上網求助才開始處理。

南科通勤省近半小時…國1台南北外環道趕進度 28日通車

南科高速發展，車流量暴增，為擴大北外環快速道路服務效益，南市府爭取在國一台南系統至永康交流道間增設北外環交流道，施工三年餘、斥資逾廿一億元，提前在今天下午三時通車，較預定通車時程提早五十八天，可望分流國一台南系統與永康交流道車流，紓緩安南區、北區與南科間往返通勤節省廿至卅分鐘車程。

嘉市部分道路標線劃設霧煞煞 議員要求從用路人立場全面檢視

嘉義市府投入經費改善道路，卻有部分道路標誌、標線設計讓用路人看得一頭霧水，甚至可能因動線不明增加交通事故風險。議員上午質詢，立人路部分路段車道與路肩停車格配置不明，汽機車行經容易混淆，車輛突轉向，質疑道路設計未從用路人考量，要求全面檢視道路標誌、標線，避免交通安全漏洞。交通處長呂獎慧答詢，劃設符合法規，導正用路人行駛習慣，確保交通安全

「龍脈護境」設計理念 南市將軍消防分隊大5倍今啟用

台南市政府消防局第三救災救護大隊將軍分隊新建辦公廳舍，歷經2年餘施工今啟用，更融入「龍脈護境」設計理念，較原有消防隊大近5倍，除成地方新地標，更大大提升沿海地區救災救護量能。

小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

來自美國、在彰化住了10年的「彰化女婿」YouTuber小貝米漿Logan Beck，對台灣各地文化與美食早已不陌生，這次卻被雲林接連刷新認知！「噓！要出任務」來到雲林，邀請雲林縣長參選人張嘉郡帶路，展開一場「尋味雲林」之旅，從獲得「500甜」的法式甜點、蒜頭咖啡、永續咖啡莊園，到讓人驚呼的龍蝦米泡芙，一路「Wow!」不斷，讓小貝米漿直呼：「原來雲林還有這麼多我不知道的東西！」 在彰化生活10年的小貝米漿，雲林對他而言並不是陌生的地方。不過，這趟「尋味雲林」由熟悉在地文化的張嘉郡帶路，從咖啡、甜點一路吃到特色美食，也讓小貝重新認識這片熟悉又陌生的土地。正如小貝最後感受到的，「以為已經很熟悉雲林了，但每一站都有意想不到的部分。」 這也呼應張嘉郡提出「Wow雲林」的想法。她希望從「一朵雲」出發，讓「雲」不只是雲林的地名，也能成為家鄉的品牌。就像一朵雲可以變化出不同形狀，雲林也不只有一種樣貌。從這趟旅程看到的精品咖啡、法式甜點，到結合在地米食材的創意料理，都讓人看見農業之外，雲林還有職人、文化、創意與生活的不同面貌。 蒜頭＋咖啡超衝突？一喝竟喝出法式香氣 第一站來到「芒果咖啡館」，才剛

歷史建築舊嘉市公所晚間修復落成點燈 地下停車場施工啟用還要等

歷經8年修復改造，嘉義市歷史建築舊市公所完工，晚間6時市長黃敏惠將率主管出席落成點燈儀式。不過，建築本體雖修復完成，地下停車場工程仍在進行，預訂2028年完工，加上委外營運未簽約，何時對外開放未確定。議員鄭光宏建議，市府可先規畫導覽、假日市集及歷史特展，讓市民遊客走進歷史建築。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。