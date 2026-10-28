嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

近期不少嘉義市民眾反映，家中自來水連續飄明顯異味，不僅有人聞到類似硫磺、汽油氣味，甚至發現水中出現黑色小點，觸摸後疑似帶有油汙感，陳情市民遍及東、西區，引發對飲用水安全疑慮。市議員黃露慧上午質詢建設處長羅資政，要求市府積極追查原因、加強監督，不能等到民眾上網求助才開始處理。

水公司五區處答覆，自來水異味經研判與仁義潭水庫因季節變化水體擾動有關，已調整淨水處理方式並加強水質監測，目前仁義潭異味情形已改善無異味，後續將持續追蹤，水質皆符合飲用水標準。

黃露慧指出，近期陸續接獲民眾反映自來水異味問題，地點包括光華路、東義路、水源地、光明路、興中街、大同國小周邊及民生南路等處。有民眾原以為是自家管線出了問題，上網詢問後才發現，其他地區也有類似情況，甚至有人形容自來水出現硫磺味、汽油味，還有黑色小點，讓人擔心是否受到污染。

黃露慧要求羅資政說明，近2周市府接獲多少件自來水異味陳情、分布哪些區域，是否主動聯繫水公司了解情況。羅資政答詢，市府平時與水公司保持聯繫，針對議員反映問題，已向水公司了解。水公司說，近期自來水異味與仁義潭水庫因季節變化造成水體攪動有關，已調整淨水處理方式加強水質監測，目前異味情形已改善，後續會持續追蹤，目前水質符合飲用水標準。

不過，黃露慧認為，民眾發現自來水異常時，第一時間最關心的不是哪個單位負責，而是「這個水到底能不能喝？」尤其家中有嬰幼兒的家庭，會擔心能否用來泡奶；家有長輩的民眾，也憂心日常飲用及煮飯是否安全。市府應站在市民立場，及早發現問題、查明原因並協助解決。

黃露慧強調，自來水是每天不可或缺的民生必需品，市府不能等到民眾上網求助或議員接獲陳情後才開始處理，即使水質監測及淨水處理由水公司負責，市府仍應主動通報、追蹤及監督機制，掌握異常區域與改善進度。羅資政表示，市民透過「1999」、陳情函或其他管道，會彙整資訊釐清問題加速改善。