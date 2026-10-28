歷史建築舊嘉市公所晚間修復落成點燈 地下停車場施工啟用還要等

歷經8年修復改造，嘉義市歷史建築舊市公所完工，晚間6時市長黃敏惠將率主管出席落成點燈儀式。不過，建築本體雖修復完成，地下停車場工程仍在進行，預訂2028年完工，加上委外營運未簽約，何時對外開放未確定。議員鄭光宏建議，市府可先規畫導覽、假日市集及歷史特展，讓市民遊客走進歷史建築。

舊嘉市公所2016年指定歷史建築，市府2019年編列385萬元規畫設計費，2022年分3年編列2億5730萬元工程經費，推動修復再利用。修復工程保留原有石子外牆、磨石子樓梯及木製門窗，施工期間發現具歷史意義建築遺構與傳統工法，讓老建築延續嘉義城市發展歷史記憶。

市府規畫將舊市公所轉型為結合藝文、餐飲、商業及策展的多元空間，採整建營運移轉（ROT）方式委外經營。財稅局表示，經公開說明會及招商程序，已有廠商取得最優申請人資格，待完成簽約，由業者負責營運。

議員鄭光宏5月定期會質詢，舊市公所可供商業使用空間有限，主要集中1樓，商業使用面積約200坪，2樓展示及集會功能為主；加上歷

史建築營業項目受限、內部格局零碎，以及地下停車場未完工等因素，建議市府審慎評估，若短期內無法營運，可先開放部分空間供民眾參觀，安排導覽及假日市集，並在2樓規畫介紹嘉義地方自治發展特展，避免建築修復完成後仍無法充分利用。

舊市公所地下停車場，總經費約4.8億元，交通部補助2.2億元，市府自籌2.6億元。工程年4月開工，規畫地下2層，完工後提供143席汽車停車位、61席機車停車位，設置YouBike站點，預計2028年完工，改善垂楊路、民生北路周邊商圈停車需求。

舊市公所修復竣工，為嘉義歷史建築保存再利用跨出重要一步，但如何讓修復成果及早與市民見面，兼顧後續招商、文化展示與公共使用，仍待市府進一步規畫。

歷經8年修復改造，嘉義市歷史建築舊市公所完工，晚間6時市長黃敏惠將率主管出席落成點燈儀式。圖／嘉市府提供

歷經8年修復改造，嘉義市歷史建築舊市公所完工，晚間6時市長黃敏惠將率主管出席落成點燈儀式。記者魯永明／攝影