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亂丟垃圾小心荷包失血 嘉義市科技執法熱點曝光檢舉領獎金

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
嘉市府環保局運用科技設備加強稽查，鎖定常遭人亂丟垃圾熱點，透過監錄影像追查違規行為人，結合民眾提供行車紀錄器影片檢舉，平均每月查獲約42件違規案件。環保局公布3處固定式監錄設備設置地點，提醒民眾切勿心存僥倖。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局運用科技設備加強稽查，鎖定常遭人亂丟垃圾熱點，透過監錄影像追查違規行為人，結合民眾提供行車紀錄器影片檢舉，平均每月查獲約42件違規案件。環保局公布3處固定式監錄設備設置地點，提醒民眾切勿心存僥倖。圖／嘉市府提供

亂丟垃圾、菸蒂，隨地吐檳榔汁，小心荷包失血！嘉市府環保局運用科技設備加強稽查，鎖定常遭人亂丟垃圾熱點，透過監錄影像追查違規行為人，結合民眾提供行車紀錄器影片檢舉，平均每月查獲約42件違規案件。環保局公布3處固定式監錄設備設置地點，提醒民眾切勿心存僥倖。

環保局表示，為有效遏止亂丟垃圾、菸蒂及吐檳榔汁等違反廢棄物清理法行為，市府運用科技設備輔助稽查蒐證，在違規熱點設置監錄設備，透過影像掌握違規情形，提高查緝效率。

目前設固定式監錄設備3處地點：蘭潭學府路299號路邊空地、世賢路一段地下機車道，以及嘉工新村宿舍靠近自來水服務中心圍牆內。這些地點因經常發生亂丟垃圾情形，成為科技執法的重點區域。

環保局指出，民眾若在上述地點任意丟棄垃圾包，相關行為可能被監錄設備拍照或錄影，稽查人員將依據影像追查違規者，依法舉發及裁罰。依違規情節及適用法規，亂丟垃圾可處新台幣1200元以上罰鍰，提醒民眾不要因一時方便而付出代價。

除固定式監錄設備，民眾運用行車紀錄器蒐證檢舉。只要提供具體違規事證，經查證屬實依法裁罰，待違規行為人繳納罰款，檢舉人可依相關規定獲得罰鍰10分之1獎金，透過公私協力共同維護環境整潔。

環保局長孫意惇表示，垃圾、菸蒂及檳榔汁看似小事，任意丟棄卻會影響市容觀瞻，增加清潔維護負擔。推動科技執法並非以處罰為目的，而是希望藉由稽查與舉發，導正民眾的不良習慣。呼籲市民落實「垃圾不落地、菸蒂不亂丟、檳榔汁不亂吐」，從日常生活做起，共同打造乾淨、整潔、舒適的嘉義市。

嘉市府環保局運用科技設備加強稽查，鎖定常遭人亂丟垃圾熱點，透過監錄影像追查違規行為人，結合民眾提供行車紀錄器影片檢舉，平均每月查獲約42件違規案件。環保局公布3處固定式監錄設備設置地點，提醒民眾切勿心存僥倖。圖／嘉市府提供
嘉市府環保局運用科技設備加強稽查，鎖定常遭人亂丟垃圾熱點，透過監錄影像追查違規行為人，結合民眾提供行車紀錄器影片檢舉，平均每月查獲約42件違規案件。環保局公布3處固定式監錄設備設置地點，提醒民眾切勿心存僥倖。圖／嘉市府提供

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