南科通勤省近半小時！國1台南北外環道趕進度 今通車

南科高速發展，車流量暴增，為擴大北外環快速道路服務效益，南市府爭取在國一台南系統至永康交流道間增設北外環交流道，施工三年餘、斥資逾廿一億元，提前在今天下午三時通車，較預定通車時程提早五十八天，可望分流國一台南系統與永康交流道車流，紓緩安南區、北區與南科間往返通勤節省廿至卅分鐘車程。

該工程主要增設「北外環東行北入國一」及「國一南出西行往北外環」兩股匝道，除了新設匝道，工程也包含改善台南系統交流道、拓寬部分主線為雙向各五車道，以提升車流運轉效率。

由交通部高速公路局施工，二○二三年九月十六日開工，原預定二○二六年十二月十三日完工，施工人員趕工，提前於今天下午完成匝道段並先行開放通車，透過增設北外環東行北入國道一號及國道一號南出北外環西行連接匝道，以分流國道一號台南系統交流道及永康交流道交通負荷。

南市府表示，北外環交流道完工後，預計可分散永康交流道約三成車流，有效減緩永康交流道暨其聯絡道台一線交通壅塞情形，市區車流能快速銜接國道一號，改善區域交通瓶頸，健全台南都會區高快速道路系統。

不過，地方民意與部分專家也提醒，由於北外環道路二期與四期工程尚未全線完工（二期西段預計二○二七年中完工），短期內大量車流湧入周邊地方連絡道，是否會造成「換個地方塞」瓶頸，仍有待通車後的實際車流配套與號誌控制觀察。