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台南車站公共鋼琴林隆璇師生四手聯彈引熱潮 黃偉哲也到場聆聽

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆聽。圖／台南市政府提供
台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆聽。圖／台南市政府提供

台南車站新站地下一樓設置的公共鋼琴，連日來吸引各地音樂愛好者前往演奏。知名音樂人、台南應用科技大學流行音樂系主任林隆璇今天傍晚與曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪師生合體，四手聯彈演出，吸引大批旅客駐足聆聽。台南市長黃偉哲也到場欣賞，期盼透過公共空間與民間藝文力量，展現台南文化魅力，同時兼顧車站交通秩序。

黃偉哲表示，全台各地已有不少公共鋼琴案例，台南車站的公共鋼琴開放後，吸引音樂愛好者前來交流，甚至促成知名音樂人參與演出，令人感動。他感謝林隆璇師生及民眾熱情參與，指出台南除了美食，也有豐富的文化藝術能量，希望透過民間自發的音樂交流，讓更多人看見台南的文化魅力。

黃偉哲指出，演出適逢下班、下課尖峰時段，現場聚集不少民眾，市府已協調台鐵、鐵路警察及相關人員加強秩序維護。他呼籲民眾欣賞演出時，留意旅客進出及通行動線，讓音樂交流與車站交通運作兼顧，避免影響旅客通行。

林隆璇曾參與「流言」、「你那麼愛她」、「白天不懂夜的黑」等歌曲創作，近年積極投入音樂教育。學生陳俊豪近期在台南車站演奏「青花瓷」的影片引發網路關注，前總統蔡英文也曾留言肯定他持續追求音樂夢想的精神。

這次師生共同演奏「青花瓷」、「我愛你這樣深」及「你那麼愛她」等歌曲，吸引旅客駐足聆聽，部分民眾還隨著旋律合唱，現場氣氛熱絡。

台南車站公共鋼琴開放使用後，演奏曲目涵蓋古典、流行及動漫歌曲，逐漸形成音樂交流熱潮。音樂YouTuber「江老師」及在社群爆紅的鋼琴小王子「Kiwi」弟弟等，也陸續前往演出，讓車站大廳成為旅客與音樂愛好者共享的公共音樂空間。

市府表示，公共鋼琴讓民眾在日常交通場域也能親近音樂，透過演奏者與聽眾自然交流，為車站增添藝文氣息。未來將在兼顧旅客通行及車站秩序的前提下，持續匯聚民間藝文力量，讓台南車站成為交通運輸與藝術交流並存的公共空間。

台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出。圖／台南市政府提供
台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出。圖／台南市政府提供

台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆。圖／台南市政府提供
台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆。圖／台南市政府提供

台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆聽。圖／台南市政府提供
台南車站公共鋼琴今天傍晚知名音樂人林隆璇及曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪，帶來四手聯彈演出，市長黃偉哲到場聆聽。圖／台南市政府提供

黃偉哲 台南 鋼琴

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