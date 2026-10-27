南亞科擴廠棄雲林落腳屏東 張麗善曝事後接獲電話：未來還有合作機會

台塑集團旗下南亞科大規模擴廠計畫原傳出優先考慮雲林虎尾產業園區，日前卻確定轉向屏東，引發地方關注，甚至成為縣長選戰攻防焦點。雲林縣長張麗善今天出席「雲林智慧水資源氣候調適論壇」時透露，雖然南亞科最後沒有選擇雲林，但事後曾來電表示，未來還有很多合作機會。她認為，南亞科可能考量當前時機較敏感，暫時無法進駐雲林，但期待未來仍有合作空間。

張麗善表示，南亞科評估進駐虎尾產業園區期間，雙方曾多次開會，針對進駐需求、合作項目及未來計畫進行縝密討論，沒想到最後一刻，南亞科仍決定選擇屏東。

她推測，南亞科可能認為現階段時機較為敏感，因此暫時無法投入雲林，但這不代表雙方未來沒有合作機會。南亞科事後來電提及，未來仍有許多合作可能，也讓縣府對後續合作抱持期待。

張麗善指出，台塑企業長期深耕雲林，與縣府團隊一直保持良好合作關係，近年透過公私協力推動多項工作，已累積不少成果。縣府對企業合作也始終採取支持態度，希望在既有基礎上，持續創造產業發展與地方建設的雙贏。

她表示，雲林與台塑企業多年來培養出良好默契，縣府推動垃圾處理、廚餘等政策，也有台塑企業協助。她認為，雲林具備產業發展條件，加上縣府積極支持企業投資，未來仍有機會吸引更多產業合作。

張麗善強調，南亞科這次未選擇雲林，雖然可惜，但希望未來仍有機會與南亞科及更多企業合作，帶動雲林產業轉型升級，創造更多就業機會，並增加地方稅收。