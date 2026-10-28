小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

張嘉郡攜手YouTuber小貝米漿，展開「雲林尋味」之旅，帶領大家品嚐在地美食與體驗咖啡魅力！ 圖／何敏惠 提供

來自美國、在彰化住了10年的「彰化女婿」YouTuber小貝米漿Logan Beck，對台灣各地文化與美食早已不陌生，這次卻被雲林接連刷新認知！「噓！要出任務」來到雲林，邀請雲林縣長參選人張嘉郡帶路，展開一場「尋味雲林」之旅，從獲得「500甜」的法式甜點、蒜頭咖啡、永續咖啡莊園，到讓人驚呼的龍蝦米泡芙，一路「Wow!」不斷，讓小貝米漿直呼：「原來雲林還有這麼多我不知道的東西！」

在彰化生活10年的小貝米漿，雲林對他而言並不是陌生的地方。不過，這趟「尋味雲林」由熟悉在地文化的張嘉郡帶路，從咖啡、甜點一路吃到特色美食，也讓小貝重新認識這片熟悉又陌生的土地。正如小貝最後感受到的，「以為已經很熟悉雲林了，但每一站都有意想不到的部分。」

這也呼應張嘉郡提出「Wow雲林」的想法。她希望從「一朵雲」出發，讓「雲」不只是雲林的地名，也能成為家鄉的品牌。就像一朵雲可以變化出不同形狀，雲林也不只有一種樣貌。從這趟旅程看到的精品咖啡、法式甜點，到結合在地米食材的創意料理，都讓人看見農業之外，雲林還有職人、文化、創意與生活的不同面貌。

張嘉郡帶著小貝走訪芒果咖啡館，品嚐雲林特色蒜頭咖啡，以及榮獲「500甜」肯定的法式甜點，兩人驚喜連連，Wow聲不斷! 圖／何敏惠 提供

蒜頭＋咖啡超衝突？一喝竟喝出法式香氣

第一站來到「芒果咖啡館」，才剛坐下，小貝米漿就遇到第一個Wow Moment—蒜頭咖啡。

光聽名字，蒜頭和咖啡兩種味道放在一起，就讓人忍不住好奇「真的喝得下去嗎？」沒想到實際入口，卻完全顛覆想像。透過新蒜與舊蒜融合，再以法式蒜酥手法融入飲品調製，沒有想像中的濃烈蒜味，反而帶出特殊的調和香氣。

就連張嘉郡喝下後，也形容入口有類似培根的氣味，讓原本看似衝突的食材，碰撞出意外的風味。

除了咖啡，小貝米漿也被店內精緻甜點吸引，看到造型精巧的蛋糕，甚至一度以為是蠟燭。平常就喜歡甜點的他，面對滿桌甜點忍不住連連驚嘆，直呼彷彿置身歐洲河岸，每一樣都讓人想試試看。

從咖啡豆到手沖 古坑精品咖啡莊園現學現玩

喝完咖啡還不夠，第二站直接來到「櫻桃果古坑咖啡莊園」，走進咖啡園，從產地一路認識古坑咖啡的故事。

張嘉郡介紹，古坑咖啡不只是雲林代表性的農產，更有深厚的產業歷史，因此雲林縣古坑鄉也成為眾所皆知「臺灣咖啡原鄉」。

來到古坑，不能光是「喝咖啡」，小貝米漿與張嘉郡直接接受手沖咖啡挑戰！在咖啡師示範後，兩人現學現賣，從水溫、水量到注水速度，每個細節都可能影響最後風味。

看似簡單的手沖咖啡，實際操作才發現學問不小。兩人完成沖煮後，再交由咖啡師盲測，以味道決定勝負，究竟誰沖出的咖啡能獲得達人青睞，也成為旅程中的另一個趣味Wow Moment。

小貝與張嘉郡來到古坑精品咖啡莊園，挑戰手沖咖啡的樂趣。 圖／何敏惠 提供

60公分超長泡芙登場 龍蝦內餡讓小貝再度Wow！

最後一站來到「東和泡芙」，張嘉郡還準備了一份特別伴手禮送給小貝米漿—最近網路話題十足的超長泡芙。

這款泡芙最吸睛的，就是號稱全台最長、長達60公分的超狂尺寸，光看外型就足以讓人驚呼。不過真正讓小貝米漿驚喜的，還不只是泡芙有多長，而是裡頭的內餡竟然加入龍蝦，搭配雲林在地米食材製作泡芙外皮，從外型到口味都充滿創意。

一天下來，從蒜頭咖啡、精品咖啡手沖，到超長龍蝦泡芙，小貝米漿的Wow Moment一個接一個。原本自認已經相當熟悉雲林的他，也重新發現這片土地還藏著許多等待被看見的特色。

對喜歡台灣文化的小貝來說，這趟旅程不只是「吃美食」，更讓他感受到雲林獨有的風土、人情與文化魅力。就像他最後向觀眾發出的邀請：「想要刷新你對雲林的認知，那一定要親自來一趟！」。

跟著在地人的腳步，從咖啡香、米食滋味，到地方文化與人情風景，也許你以為熟悉的雲林，還藏著更多意想不到的Wow Moment。最後，小貝米漿與張嘉郡也用招牌口號一起喊出：「喝一杯、快樂一杯，『雲林』萬歲！」。