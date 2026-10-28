快訊

再度嫌棄「AI」不準確！川普發文宣布全面禁用 都要改稱「SI」

認定低價傾銷 日本將對台灣、大陸鎳系鋼材徵收5年反傾銷稅

上午10時59分花蓮近海規模3.7地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

小貝米漿「Wow!」聲連發！張嘉郡帶路尋味雲林驚喜不斷

文／ 鄭嘉惠 提供

張嘉郡攜手YouTuber小貝米漿，展開「雲林尋味」之旅，帶領大家品嚐在地美食與體驗咖啡魅力！ 圖／何敏惠 提供
張嘉郡攜手YouTuber小貝米漿，展開「雲林尋味」之旅，帶領大家品嚐在地美食與體驗咖啡魅力！ 圖／何敏惠 提供

來自美國、在彰化住了10年的「彰化女婿」YouTuber小貝米漿Logan Beck，對台灣各地文化與美食早已不陌生，這次卻被雲林接連刷新認知！「噓！要出任務」來到雲林，邀請雲林縣長參選人張嘉郡帶路，展開一場「尋味雲林」之旅，從獲得「500甜」的法式甜點、蒜頭咖啡、永續咖啡莊園，到讓人驚呼的龍蝦米泡芙，一路「Wow!」不斷，讓小貝米漿直呼：「原來雲林還有這麼多我不知道的東西！」

在彰化生活10年的小貝米漿，雲林對他而言並不是陌生的地方。不過，這趟「尋味雲林」由熟悉在地文化的張嘉郡帶路，從咖啡、甜點一路吃到特色美食，也讓小貝重新認識這片熟悉又陌生的土地。正如小貝最後感受到的，「以為已經很熟悉雲林了，但每一站都有意想不到的部分。」

這也呼應張嘉郡提出「Wow雲林」的想法。她希望從「一朵雲」出發，讓「雲」不只是雲林的地名，也能成為家鄉的品牌。就像一朵雲可以變化出不同形狀，雲林也不只有一種樣貌。從這趟旅程看到的精品咖啡、法式甜點，到結合在地米食材的創意料理，都讓人看見農業之外，雲林還有職人、文化、創意與生活的不同面貌。

張嘉郡帶著小貝走訪芒果咖啡館，品嚐雲林特色蒜頭咖啡，以及榮獲「500甜」肯定的法式甜點，兩人驚喜連連，Wow聲不斷! 圖／何敏惠 提供
張嘉郡帶著小貝走訪芒果咖啡館，品嚐雲林特色蒜頭咖啡，以及榮獲「500甜」肯定的法式甜點，兩人驚喜連連，Wow聲不斷! 圖／何敏惠 提供

蒜頭＋咖啡超衝突？一喝竟喝出法式香氣

第一站來到「芒果咖啡館」，才剛坐下，小貝米漿就遇到第一個Wow Moment—蒜頭咖啡。

光聽名字，蒜頭和咖啡兩種味道放在一起，就讓人忍不住好奇「真的喝得下去嗎？」沒想到實際入口，卻完全顛覆想像。透過新蒜與舊蒜融合，再以法式蒜酥手法融入飲品調製，沒有想像中的濃烈蒜味，反而帶出特殊的調和香氣。

就連張嘉郡喝下後，也形容入口有類似培根的氣味，讓原本看似衝突的食材，碰撞出意外的風味。

除了咖啡，小貝米漿也被店內精緻甜點吸引，看到造型精巧的蛋糕，甚至一度以為是蠟燭。平常就喜歡甜點的他，面對滿桌甜點忍不住連連驚嘆，直呼彷彿置身歐洲河岸，每一樣都讓人想試試看。

從咖啡豆到手沖 古坑精品咖啡莊園現學現玩

喝完咖啡還不夠，第二站直接來到「櫻桃果古坑咖啡莊園」，走進咖啡園，從產地一路認識古坑咖啡的故事。

張嘉郡介紹，古坑咖啡不只是雲林代表性的農產，更有深厚的產業歷史，因此雲林縣古坑鄉也成為眾所皆知「臺灣咖啡原鄉」。

來到古坑，不能光是「喝咖啡」，小貝米漿與張嘉郡直接接受手沖咖啡挑戰！在咖啡師示範後，兩人現學現賣，從水溫、水量到注水速度，每個細節都可能影響最後風味。

看似簡單的手沖咖啡，實際操作才發現學問不小。兩人完成沖煮後，再交由咖啡師盲測，以味道決定勝負，究竟誰沖出的咖啡能獲得達人青睞，也成為旅程中的另一個趣味Wow Moment。

小貝與張嘉郡來到古坑精品咖啡莊園，挑戰手沖咖啡的樂趣。 圖／何敏惠 提供
小貝與張嘉郡來到古坑精品咖啡莊園，挑戰手沖咖啡的樂趣。 圖／何敏惠 提供

60公分超長泡芙登場 龍蝦內餡讓小貝再度Wow！

最後一站來到「東和泡芙」，張嘉郡還準備了一份特別伴手禮送給小貝米漿—最近網路話題十足的超長泡芙。

這款泡芙最吸睛的，就是號稱全台最長、長達60公分的超狂尺寸，光看外型就足以讓人驚呼。不過真正讓小貝米漿驚喜的，還不只是泡芙有多長，而是裡頭的內餡竟然加入龍蝦，搭配雲林在地米食材製作泡芙外皮，從外型到口味都充滿創意。

一天下來，從蒜頭咖啡、精品咖啡手沖，到超長龍蝦泡芙，小貝米漿的Wow Moment一個接一個。原本自認已經相當熟悉雲林的他，也重新發現這片土地還藏著許多等待被看見的特色。

對喜歡台灣文化的小貝來說，這趟旅程不只是「吃美食」，更讓他感受到雲林獨有的風土、人情與文化魅力。就像他最後向觀眾發出的邀請：「想要刷新你對雲林的認知，那一定要親自來一趟！」。

跟著在地人的腳步，從咖啡香、米食滋味，到地方文化與人情風景，也許你以為熟悉的雲林，還藏著更多意想不到的Wow Moment。最後，小貝米漿與張嘉郡也用招牌口號一起喊出：「喝一杯、快樂一杯，『雲林』萬歲！」。

小貝與張嘉郡品嚐長達60公分的巨型泡芙，超吸睛的造型與創意口感，讓兩人Wow聲連連！ 圖／何敏惠 提供
小貝與張嘉郡品嚐長達60公分的巨型泡芙，超吸睛的造型與創意口感，讓兩人Wow聲連連！ 圖／何敏惠 提供

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

南亞科擴廠棄雲林落腳屏東 張麗善曝事後接獲電話：未來還有合作機會

台塑集團旗下南亞科大規模擴廠計畫原傳出優先考慮雲林虎尾產業園區，日前卻確定轉向屏東，引發地方關注，甚至成為縣長選戰攻防焦點。雲林縣長張麗善今天出席「雲林智慧水資源氣候調適論壇」時透露，雖然南亞科最後沒有選擇雲林，但事後曾來電表示，未來還有很多合作機會。她認為，南亞科可能考量當前時機較敏感，暫時無法進駐雲林，但期待未來仍有合作空間。

嘉市自來水飄硫磺味冒黑點議員要市府主動協助 水公司：已改善

近期不少嘉義市民眾反映，家中自來水連續飄明顯異味，不僅有人聞到類似硫磺、汽油氣味，甚至發現水中出現黑色小點，觸摸後疑似帶有油汙感，陳情市民遍及東、西區，引發對飲用水安全疑慮。市議員黃露慧上午質詢建設處長羅資政，要求市府積極追查原因、加強監督，不能等到民眾上網求助才開始處理。

台南車站公共鋼琴林隆璇師生四手聯彈引熱潮 黃偉哲也到場聆聽

台南車站新站地下一樓設置的公共鋼琴，連日來吸引各地音樂愛好者前往演奏。知名音樂人、台南應用科技大學流行音樂系主任林隆璇今天傍晚與曾獲總統教育獎的視障音樂人陳俊豪師生合體，四手聯彈演出，吸引大批旅客駐足聆聽。台南市長黃偉哲也到場欣賞，期盼透過公共空間與民間藝文力量，展現台南文化魅力，同時兼顧車站交通秩序。

南科通勤省近半小時…國1台南北外環道趕進度 28日通車

南科高速發展，車流量暴增，為擴大北外環快速道路服務效益，南市府爭取在國一台南系統至永康交流道間增設北外環交流道，施工三年餘、斥資逾廿一億元，提前在今天下午三時通車，較預定通車時程提早五十八天，可望分流國一台南系統與永康交流道車流，紓緩安南區、北區與南科間往返通勤節省廿至卅分鐘車程。

雲林搶高科技產業用「這招」估年省1.75億噸水 可供竹科用2年

全球極端氣候加劇水資源供需失衡，雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。環保局長張喬維表示，雲林今年已在元長鄉、林內鄉試辦回收畜牧廢水混合農田灌溉水，若全縣畜牧場普及，預估每年可節省1.75億噸水，相當於新竹科學園區2年的用水量。

嘉義國華街施工延宕近2個月！店家營收慘跌8成 議員批減稅僅150元

嘉義市國華街排水改善工程延宕近2個月，沿線商家生意大受衝擊。市議員鄭光宏今天在議會質詢表示，部分店家營業額暴跌8成，至少3家商店歇業，市府提出減稅措施，卻有商家房屋稅僅減少150元，根本無法彌補損失，要求市府協助爭取專案減稅及研議補償機制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。