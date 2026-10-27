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雲林搶高科技產業用「這招」估年省1.75億噸水 可供竹科用2年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影

全球極端氣候加劇水資源供需失衡，雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。環保局長張喬維表示，雲林今年已在元長鄉、林內鄉試辦回收畜牧廢水混合農田灌溉水，若全縣畜牧場普及，預估每年可節省1.75億噸水，相當於新竹科學園區2年的用水量。

縣府今天邀集學術研究單位及民間企業，討論氣候變遷下的供水安全、智慧水資源管理與永續調適策略，環保局提出「水撲滿」概念，將雲林視為大型水資源儲蓄系統，透過滯洪蓄水、雨水貯留、再生水、農業回歸水及地下水補注等方式，將豐水期的水留下來，在枯水期有效調度，降低對單一水源的依賴。

論壇另一項重點，是簽署「畜碳米來永續循環精準灌溉MOU」，由縣長張麗善、張喬維、縣府農業處代理處長蔡耿宇、農田水利署雲林管理處長林富元、雲林縣農會總幹事陳志揚、台塑企業資深副總經理黃溢銓及青新環境工程公司副董事長張永典共同簽署，副縣長陳璧君、前行政院政務委員張子敬及多位專家學者見證。

合作計畫將整合畜牧肥分、農田灌溉、環境監測及智慧控制技術，依土壤含水率、田間水位及作物生長需求調整灌溉，讓農業用水從傳統經驗判斷走向數據管理，提升用水效率，並減少不必要的抽水及能源消耗。

張喬維表示，雲林縣政府3年前拜訪高科技產業，爭取業者到雲林設廠，業者當時即表達希望使用再生水，不與農民爭水。另一方面，新虎尾溪長期面臨畜牧廢水汙染問題，縣府因此規畫回收畜牧廢水，與農田灌溉水混合後，依作物需求精準控制灌溉水量及肥分，讓畜牧廢水從汙染來源轉為農業可利用的資源。

張喬維指出，目前已在元長鄉、林內鄉試辦，未來若擴大至全縣畜牧場，預估每年可節省1.75億噸水，相當於新竹科學園區2年的用水量，效益相當可觀，也有助減少地下水抽取及地層下陷壓力。

張麗善表示，雲林既是農業大縣，也是養豬大縣，面對高科技產業發展，除了自來水及再生水，也必須思考如何增加水源、提升水資源使用效率，兼顧農業用水、產業發展與環境永續，將農業回歸水、畜牧沼渣沼液等資源循環利用，是水資源治理的重要課題。

雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影
雲林縣政府今天舉辦「雲林智慧水資源氣候調適論壇」，並與農田水利署、雲林縣農會、台塑企業及青新環境工程公司等單位簽署合作備忘錄，推動畜牧廢水資源化及精準灌溉。記者陳雅玲／攝影

雲林 極端氣候 氣候變遷 水資源

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