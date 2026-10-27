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嘉義媽媽推嬰兒車像進香抬轎！騎樓整平牛步 議員要求加速

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市議員王浩（右）質詢騎樓整平進度，質疑市府兩年僅改善3000多公尺，要求都市發展處長許懷群（左）提出明確改善期程。圖／截自嘉義市議會議事直播畫面
嘉義市議員王浩（右）質詢騎樓整平進度，質疑市府兩年僅改善3000多公尺，要求都市發展處長許懷群（左）提出明確改善期程。圖／截自嘉義市議會議事直播畫面

嘉義騎樓高低不平，家長推嬰兒車得像進香抬轎，輪椅族也常因路面落差寸步難行。市議員王浩今天在議會定期會表示，市府2025至2026年騎樓整平僅完成3000多公尺，依目前速度恐怕再過10至15年仍做不完；工務處則表示，近8年已爭取中央約12億元經費，完成約25公里人行道改善，將持續推動箱體遷移及無障礙通行環境。

王浩表示，嘉義市部分騎樓高低落差大、路面破損，加上違停、電信箱及變電箱阻礙，甚至人行道突然中斷，讓輪椅族與推嬰兒車的家長被迫走上馬路，形同參加越野障礙賽。

王浩引述家長反映，中山路騎樓充滿挑戰，媽媽帶孩子出門，得與先生一起像進香抬轎般將嬰兒車扛過階梯，若獨自外出，只能費力抬車或冒險走到馬路上。他說，少子化問題嚴重，政府除了鼓勵生育，更應改善育兒家庭的日常通行環境。

都市發展處長許懷群答詢表示，2025至2026年騎樓整平計畫執行3000多公尺，因涉及沿線店家及住戶意願，須持續溝通與召開說明會，將優先從商圈、學校等重點區域推動。

王浩質疑，嘉義市主要道路、商圈及學區眾多，兩年僅整平3公里多，改善速度應加快，要求都發處提出明確期程。許懷群表示，將逐年推動，但仍須視民眾配合情況，目前難以預估全面完成時間。

針對人行道改善，工務處長余成鈺表示，市府自2017年至今爭取中央補助，累計推動約37件人行道改善工程，經費約12億元，完成約25公里，未來將由市區主要幹道向外延伸，逐步串聯完整步行路網。

余成鈺說，中央目前要求人行道完工驗收，必須納入輪椅實際通行測試，確認輪椅能平順推行，而非僅檢查工程外觀，市府將持續落實相關驗收程序。

王浩進一步追問，人行道上的變電箱、電信交換箱及其他設施，是否有完整遷移計畫？余成鈺表示，37件改善工程均同步處理阻礙通行的箱體，主要將台電變電箱移往路側停車帶、設施帶或中央分隔島。

余成鈺表示，民族路等老舊路段也採取相同方式，先協調台電遷移可移動的箱體，再進行人行道改善，未來將持續要求相關管線單位配合，避免設施占用行人通行空間。

王浩要求市府除了逐年辦理工程，更應訂出騎樓整平與人行道改善的具體進度，讓市民知道哪些路段優先施作、何時能改善，真正讓家長、長者及身障者安心出門。

嘉義市議員王浩（右）關切人行道遭變電箱等設施阻礙通行，工務處長余成鈺（左）表示，市府已推動37件人行道改善工程，並同步辦理箱體遷移。圖／截自嘉義市議會議事直播畫面
嘉義市議員王浩（右）關切人行道遭變電箱等設施阻礙通行，工務處長余成鈺（左）表示，市府已推動37件人行道改善工程，並同步辦理箱體遷移。圖／截自嘉義市議會議事直播畫面

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