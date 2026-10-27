嘉義國華街施工延宕近2個月！店家營收慘跌8成 議員批減稅僅150元

嘉義市國華街排水改善工程延宕近2個月，沿線商家生意大受衝擊。市議員鄭光宏今天在議會質詢表示，部分店家營業額暴跌8成，至少3家商店歇業，市府提出減稅措施，卻有商家房屋稅僅減少150元，根本無法彌補損失，要求市府協助爭取專案減稅及研議補償機制。

鄭光宏表示，國華街排水改善工程主要為解決中山路等區域積淹水問題，透過汰換老舊箱涵、擴大排水斷面改善排水能力，但目前開挖的國華街路段過去並無明顯淹水情形，沿線商家卻必須承受施工衝擊，原訂2個月的工程拖延至近4個月，引發民怨。

鄭光宏說，他實際走訪工區，發現道路兩側僅留下單向不到2公尺的狹窄通道，消費者無法停車，部分商家被迫暫停營業。其中一家店面原本每月營業額約50萬元，施工後只剩10萬元，營收銳減80%，甚至已有至少3家商店歇業。

鄭光宏質疑，市府目前提出營業稅減免30%、房屋稅減免10%的措施，對商家幫助有限，有店家估算房屋稅僅減少150元，與實際營業損失相差懸殊，難以讓受影響商家接受。

鄭光宏表示，依財政部相關規定，施工路段若道路封閉、交通全部阻斷，導致商家無法營業，可依實際停止營業日數核減查定營業稅。他認為市府應主動蒐集商家受影響事證，協助向國稅局爭取專案認定，而非僅以一般減稅標準處理。

對此，市府工務處長余成鈺回應，市府願意協助向國稅局反映施工現況，爭取更有利的稅務認定方式。

鄭光宏說，排水改善工程有其必要性，但施工延宕造成的營業損失，不應全由沿線商家承擔，要求市府加速工程進度，並研議專案補償機制，減輕商家經營壓力。