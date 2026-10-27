黃敏惠卸任前拚送中央！嘉義北港路區段徵收案11月再闖縣市都委會

嘉義市議員張秀華今天市政總質詢，針對育兒津貼、高齡福利、營養午餐及北港路區段徵收等八大議題提出建議，其中北港路區段徵收案攸關嘉義市未來都市發展，張秀華要求市府加強與嘉義縣協調，爭取在市長黃敏惠卸任前送交內政部都市計畫委員會審議；市府表示，預計11月19日召開第二次縣市聯席都委會，盼能順利通過。

張秀華表示，北港路區段徵收案推動多年，中央已同意以個案變更方式辦理，市府應把握機會，避免因縣市意見分歧延宕進度，並在下次聯席會議前充分溝通，必要時透過地方民代協助協調。

都發處長許懷群表示，市府去年爭取內政部同意以個案變更方式推動，年底辦理公開展覽，今年已召開10場專案小組會議，彙整民眾陳情及相關意見，10月8日召開縣市聯席都委會審查，預定11月19日再度開會，目標是順利通過後送交內政部審議。

高齡福利方面，張秀華建議將一般身分長者假牙補助年齡由75歲降至65歲，並維持65歲以上長者健保費補助不排富原則。她也主張擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，讓長者能以點數折抵醫療院所掛號費，避免每月未使用點數歸零。

市府答詢表示，敬老卡擴大折抵醫療掛號費，已與醫療院所、相關協會及公會討論，但各方仍有不同意見，目前持續蒐集意見。張秀華認為，可優先與願意合作的醫療院所簽約，不必等待所有院所取得共識，要求市府積極推動。

少子化問題方面，張秀華表示，嘉義市今年截至9月僅有736名新生兒，市府明年規畫0至6歲幼童每年5000元發展備援金，平均每月僅約416元，難以有效減輕家庭負擔，建議提高至每年2萬4000元，並將育嬰喘息服務由96小時增加至192小時。

針對國中小免費營養午餐及每餐增加5元食材費政策，張秀華要求市府兼顧食安與品質，建立常態性滿意度調查。教育處表示，目前由各校辦理午餐採購與品質管理，已針對廚餘量進行統計，預計新學年度進一步調查師生用餐滿意度。

衛生局表示，校園午餐食安稽查包括每學期開學前環境檢查、學期中不定期稽查、食品抽驗及廚工衛生教育訓練，以維護供餐安全。

此外，張秀華建議利用北園國中代管的「文中9」預定地興建專業桌球館，並關注全齡羽球館能否符合全國性賽事規格；對舊嘉義菸葉廠活化工程，也要求文化局掌握工程進度與預算執行，儘速推動歷史空間再利用。