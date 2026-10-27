台南交通大利多 國1北外環交流道明下午3時通車

台南交通大利多，施工3年餘總經費逾21億元的中山高北外環交流道，將於明天下午3時提前通車，可望分流國1台南系統與永康交流道車流，紓緩安南區、北區與南科間往返通勤節省20至30分鐘車程。

中山高安定交流道至永康、仁德交流道間，因近年南科園區高速發展，車流量暴增，用路人叫苦連天，為擴大北外環快速道路服務效益，南市府爭取在國1台南系統至永康交流道間增設交流道，由交通部高速公路局施工，總經費21.04億元，112年9月16日開工，原預定115年12月13日完工，施工人員趕工提前在明（28）日下午3時通車，較預定通車時程提早達58天。

該工程主要增設「北外環東行北入國1」及「國1南出西行往北外環」兩股匝道，除了新設匝道，工程也包含改善台南系統交流道、拓寬部分主線為雙向各五車道，以提升車流運轉效率。

據知，明下午完成匝道段並先行開放通車，透過增設北外環東行北入國道1號及國道1號南出北外環西行連接匝道，以分流國道1號台南系統交流道及永康交流道交通負荷。

南市府表示，北外環交流道完工後，預計可分散永康交流道約3成車流，有效減緩永康交流道暨其聯絡道台1線交通壅塞情形，市區車流能快速銜接國道1號，改善區域交通瓶頸，健全台南都會區高快速道路系統。

不過，地方民意與部分專家也提醒，由於北外環道路二期與四期工程尚未全線完工（二期西段預計 2027 年年中完工），短期內大量車流湧入周邊地方連絡道，是否會造成「換個地方塞」瓶頸，仍有待通車後的實際車流配套與號誌控制觀察。