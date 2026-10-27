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台南玉井農產冷鏈物流中心試運轉 助強化外銷量能

中央社／ 台南27日電

斥資逾新台幣6億元興建的台南市玉井農產加工及冷鏈物流中心今天啟動試運轉，整合分級、冷藏、加工及低溫檢疫功能，預估每年可處理8500公噸青果，強化保鮮加工及外銷量能。

台南市長黃偉哲出席試運轉記者會致詞表示，市府推動玉井農產加工及冷鏈物流中心，並爭取納入農業部「建構農產品冷鏈物流及品質確保示範體系」中長程計畫，獲行政院核定補助，由農業局及工務局共同籌劃建置。加上鄰近的玉井蒸熱處理廠先前已完成硬體升級，共同提升果品外銷檢疫處理量能。

黃偉哲指出，台南盛產芒果等優質農產品，外銷日本等市場時，維持果品鮮度與品質相當重要，若要拓展距離更遠的歐美市場，更需要完善的冷鏈物流體系。

他說，未來中心正式營運後，將結合低溫檢疫、冷藏及加工設施，與既有蒸熱處理廠相互搭配，完善從產地保鮮、加工到外銷檢疫的服務體系，協助農民拓展海外市場，提升台南農產品競爭力。

台南市政府農業局長馮祥勇表示，中心不僅提供冷藏空間，更將建立完整農產品採後處理體系，透過不同溫層的冷藏冷凍設施及青果加工設備，依農產品特性進行保鮮處理，並在盛產期間調節供貨、導入加工利用，減輕集中上市的產銷壓力。

農業部農糧署提供資料指出，玉井農產加工及冷鏈物流中心位處重要青果產區，具備冷藏保鮮、初級加工及低溫檢疫功能，可因應柑橘、文旦、白柚及蜜棗等果品外銷需求；鄰近的玉井蒸熱處理廠則可處理芒果、火龍果等果品，兩處設施形成低溫與蒸熱檢疫互補優勢，強化果品外銷服務量能。

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