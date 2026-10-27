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光復連假台南景點夯、累計吸引逾121萬人潮 市區商圈吸客逾71萬人次

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
2026國際火舞藝術節火神祭光復連假期間在台南安平漁光島登場，吸引大批遊客造訪。圖／南市觀旅局提供
2026國際火舞藝術節火神祭光復連假期間在台南安平漁光島登場，吸引大批遊客造訪。圖／南市觀旅局提供

光復節3天連假雖已收假，不過連假也確實帶動國旅熱潮，台南市觀旅局統計，各景點累計吸引逾121萬人次到訪，其中市區商圈、古蹟園區及購物商場最受歡迎，累計逾71萬人次；老街街區也吸引逾12萬人次，山海景點、文教場館及秋季主題活動則攬客逾38萬人次，展現台南觀光多元魅力。

觀旅局表示，此次光復連假期間海安路、河樂廣場、小西門、南紡購物中心、孔廟、赤崁樓及三井商圈等地人潮聚集，其中，海安商圈「2026海安萬聖節」以主題市集及變裝踩街吸引民眾參與，成為連假熱門活動；安平、新化、鹽水及菁寮等老街也吸引遊客走訪，部分民眾順遊菁寮老街，欣賞「2026台南好米季」巨型彩繪稻田。

此外，在戶外景點方面，關子嶺溫泉美食節吸引遊客上山泡湯、品嘗美食；德元埤荷蘭村、葫蘆埤自然公園及尖山埤推出主題活動，成為親子出遊選擇；安平漁光島火神祭、十鼓文創園區音樂祭及萬聖市集，也為秋季夜間觀光增添亮點。

此外，台南車站近期因舊軌道限時開放體驗，以及新車站內的公共鋼琴吸引不少音樂好手挑戰，悠揚鋼琴聲也引來大批遊客；在博物館方面，奇美博物館、台灣歷史博物館、四草綠色隧道及台江國家公園等景點，同樣吸引遊客造訪。

觀旅局強調，市府近年持續投入景點環境改善、觀光設施優化及特色活動，串聯古蹟文化、山海景觀、溫泉美食與生態體驗；隨第四季旅遊旺季到來，歡迎民眾規畫台南深度旅遊，相關資訊可至「台南旅遊網」及「台南旅遊」粉絲團查詢。

一年一度的國華海安商圈萬聖節活動，今年盛況依舊，吸引大批人潮湧入商圈。圖／南市觀旅局提供
一年一度的國華海安商圈萬聖節活動，今年盛況依舊，吸引大批人潮湧入商圈。圖／南市觀旅局提供

台南戶外山海與文教場館等在連假期間共攬客逾38萬人次，感受台南藝文活動的魅力。圖為奇美博物館觀展人潮。圖／南市觀旅局提供
台南戶外山海與文教場館等在連假期間共攬客逾38萬人次，感受台南藝文活動的魅力。圖為奇美博物館觀展人潮。圖／南市觀旅局提供

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