快訊

賣掉北市3千萬房搬台南！夫妻開漫畫店陪孩子 14年後現況曝光

日本河口湖割頸命案 丈夫疑為詐保買凶跨海殺妻遭羈押理由曝光

日本「肉彈女星」襲來！前田通子與台語電影的人生交叉點

聽新聞
0:00 / 0:00

影／南科育兒家庭添助力 善化蓮潭公托中心今啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，市長黃偉哲（右三）、立委郭國文（右四）等人出席。記者謝進盛／攝影
台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，市長黃偉哲（右三）、立委郭國文（右四）等人出席。記者謝進盛／攝影

台南市政府今舉行善化蓮潭公設民營托嬰中心啟用典禮，提供40個未滿2歲嬰幼兒收托名額，預計下月1日正式收托。市府表示，公共托育機構自107年設立以來，已規畫擴增至49處，全數啟用後可提供逾1500個名額。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、副議長林志展、市議員李偉智、社會局長郭乃文、善化區長張榮哲、蓮潭里長陳紫晶等人出席啟用儀式，黃偉哲表示，隨著南科發展帶動年輕家庭移居，托育需求持續增加，市府將積極增設公共托育機構，減輕家庭育兒負擔，讓家長安心工作、放心育兒。

社會局表示，市府持續落實「支持家庭、安心生養」政策，公共托育機構自107年首處設立以來，已規劃擴增至49處，全數啟用後可提供逾1500個名額。

目前19處營運，其餘30處持續推進，其中善化蓮潭、安南安順、新市及麻豆首府等4處陸續完工，預計至明(116)年初增加220個名額。另結合146處準公共托嬰中心及約1400名合格保母，整體提供逾1萬2000個收托名額。

社會局指出，因應南科發展帶動善化托育需求，市府繼111年設立東關公共托育家園後，今年再增設第2處公共托育機構「蓮潭公托」，收托滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，已於10月15日完成線上抽籤。另規畫於溪美里活動中心設置第3處公托，預計117年再增加60個名額。

社會局表示，目前全市未滿2歲幼兒1萬4728人，其中7274人送托嬰中心或保母。市府優先評估嬰幼兒人數達200人以上地區的需求，規劃將永康、安南、善化及北區等地收托量能由100名擴增至744名，並結合13處親子悠遊館、1處兒童館及臨時托育、到宅育兒指導等服務，完善育兒支持網絡。詳情可洽社會局兒童福利科（06）2959122。

台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，全新建物美輪美奐。記者謝進盛／攝影
台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，全新建物美輪美奐。記者謝進盛／攝影

台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，南科家庭育兒添助力。記者謝進盛／攝影
台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，南科家庭育兒添助力。記者謝進盛／攝影

台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，市長黃偉哲（右五）等人出席剪綵。記者謝進盛／攝影
台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，市長黃偉哲（右五）等人出席剪綵。記者謝進盛／攝影

南科 育兒 家庭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北公托54人搶1名額覆蓋率僅1.9% 縣府：擴建據點祭獎勵留人

竹市公托空間尋覓不易 市府積極輔導準公托與規畫10處公托

斥資1.75億嘉義市第6所非營利幼兒園落成 增104名幼兒學額

台中沙鹿公托73名幼兒搶1名額 中市府：將再增2處公托

相關新聞

台南交通大利多 國1北外環交流道明下午3時通車

台南交通大利多，施工3年餘總經費逾21億元的中山高北外環交流道，將於明天下午3時提前通車，可望分流國1台南系統與永康交流道車流，紓緩安南區、北區與南科間往返通勤節省20至30分鐘車程。

光復連假台南景點夯、累計吸引逾121萬人潮 市區商圈吸客逾71萬人次

光復節3天連假雖已收假，不過連假也確實帶動國旅熱潮，台南市觀旅局統計，各景點累計吸引逾121萬人次到訪，其中市區商圈、古蹟園區及購物商場最受歡迎，累計逾71萬人次；老街街區也吸引逾12萬人次，山海景點、文教場館及秋季主題活動則攬客逾38萬人次，展現台南觀光多元魅力。

影／南科育兒家庭添助力 善化蓮潭公托中心今啟用

台南市政府今舉行善化蓮潭公設民營托嬰中心啟用典禮，提供40個未滿2歲嬰幼兒收托名額，預計下月1日正式收托。市府表示，公共托育機構自107年設立以來，已規畫擴增至49處，全數啟用後可提供逾1500個名額。

年處理量上看8500公噸 玉井農產冷鏈物流中心今試運轉

斥資6.39億元建置的「玉井農產加工及冷鏈物流中心」今辦理試運轉記者會，整合集貨、分級、冷藏保鮮、加工及低溫檢疫等功能，設有全國最大10座40呎貨櫃規模低溫檢疫庫，預估每年可處理8500公噸青果，將強化台南農產品保鮮加工及外銷量能。

數位科技助攻廉政！南市工業區管理平台獲晶廉獎特優年省3000工時

台南市政府經濟發展局以「台南市政府工業區管理資訊平台」獲得市府115年晶廉獎機關組特優獎，透過數位科技整合工業區土地使用、汙水管理、規費計算及申辦服務，降低人工作業負擔，每年預估可節省約3000工時及65萬元作業成本，提升行政效率與資訊透明度。

傳承工藝…六合境馬公廟 成宮廟博物館

「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。