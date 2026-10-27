影／南科育兒家庭添助力 善化蓮潭公托中心今啟用

台南市政府今舉行善化蓮潭公設民營托嬰中心啟用典禮，提供40個未滿2歲嬰幼兒收托名額，預計下月1日正式收托。市府表示，公共托育機構自107年設立以來，已規畫擴增至49處，全數啟用後可提供逾1500個名額。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、副議長林志展、市議員李偉智、社會局長郭乃文、善化區長張榮哲、蓮潭里長陳紫晶等人出席啟用儀式，黃偉哲表示，隨著南科發展帶動年輕家庭移居，托育需求持續增加，市府將積極增設公共托育機構，減輕家庭育兒負擔，讓家長安心工作、放心育兒。

社會局表示，市府持續落實「支持家庭、安心生養」政策，公共托育機構自107年首處設立以來，已規劃擴增至49處，全數啟用後可提供逾1500個名額。

目前19處營運，其餘30處持續推進，其中善化蓮潭、安南安順、新市及麻豆首府等4處陸續完工，預計至明(116)年初增加220個名額。另結合146處準公共托嬰中心及約1400名合格保母，整體提供逾1萬2000個收托名額。

社會局指出，因應南科發展帶動善化托育需求，市府繼111年設立東關公共托育家園後，今年再增設第2處公共托育機構「蓮潭公托」，收托滿2個月至未滿2歲嬰幼兒，已於10月15日完成線上抽籤。另規畫於溪美里活動中心設置第3處公托，預計117年再增加60個名額。

社會局表示，目前全市未滿2歲幼兒1萬4728人，其中7274人送托嬰中心或保母。市府優先評估嬰幼兒人數達200人以上地區的需求，規劃將永康、安南、善化及北區等地收托量能由100名擴增至744名，並結合13處親子悠遊館、1處兒童館及臨時托育、到宅育兒指導等服務，完善育兒支持網絡。詳情可洽社會局兒童福利科（06）2959122。

台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，全新建物美輪美奐。記者謝進盛／攝影

台南善化蓮潭公設民營托嬰中心今啟用，南科家庭育兒添助力。記者謝進盛／攝影