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數位科技助攻廉政！南市工業區管理平台獲晶廉獎特優年省3000工時

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
經發局長張婷媛在局務會議上嘉勉工業區科。圖／台南市政府提供
經發局長張婷媛在局務會議上嘉勉工業區科。圖／台南市政府提供

台南市政府經濟發展局以「台南市政府工業區管理資訊平台」獲得市府115年晶廉獎機關組特優獎，透過數位科技整合工業區土地使用、汙水管理、規費計算及申辦服務，降低人工作業負擔，每年預估可節省約3000工時及65萬元作業成本，提升行政效率與資訊透明度。

經發局指出，該平台整合新吉及柳營科技工業區的土地使用、環境巡檢、汙水處理、規費計算及申請審核等業務，讓業者可透過單一平台查詢資訊、線上申辦，減少往返奔波，也有助於提升園區管理效率。

經發局長張婷媛表示，數位化不只是將紙本資料搬到線上，更重要的是重新整合業務流程。平台針對汙水及規費管理導入系統化機制，透過自動計算、資料留存及流程紀錄，減少人工作業及人為操作空間，讓行政流程更透明，也具備追溯機制。

張婷媛肯定參與平台建置及推動的同仁，並表示，未來將持續把廉政思維融入業務，擴大數位科技在工業區各項服務的應用，逐步將可標準化、公開及追溯的作業納入平台，讓業者更便利取得資訊、辦理申請，打造便民且透明的產業服務環境。

台南市長黃偉哲在市政會議上頒獎給經發局局長張婷媛。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲在市政會議上頒獎給經發局局長張婷媛。圖／台南市政府提供

台南市經發局工業區科長顏惠結在晶廉獎複審會議上報告。圖／台南市政府提供
台南市經發局工業區科長顏惠結在晶廉獎複審會議上報告。圖／台南市政府提供

工時 台南 廉政

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