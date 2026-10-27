聽新聞
0:00 / 0:00

張嘉郡東勢設競總 劉建國獲社團後援

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林報導
雲林縣長參選人張嘉郡和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供
雲林縣長參選人張嘉郡和東勢鄉長參選人林當事成立聯合競選總部，將攜手打更完善的農業發展環境。圖／張嘉郡競總提供

雲林縣長藍綠參選人衝聲勢，國民黨張嘉郡昨成立東勢聯合競選總部，她表示提升當地農業發展，也要完善地方建設與長者照顧；民進黨劉建國昨則獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會成員成立後援會力挺，他表示，要把社團長期投入公益的精神帶入縣政。

張嘉郡與無黨籍東勢鄉長參選人林當事成立聯合競總，縣長張麗善及立委丁學忠、縣農會總幹事陳志揚人都到場相挺。張嘉郡說，農業是東勢重要的經濟基石，要從生產、銷售到農水路等打造更完善的農業環境。

張嘉郡也說，東勢鄉高齡人口達百分之廿八，未來將推動更多長青食堂與日常關懷，也要活化東勢鄉立圖書館後方老舊教職員宿舍空間，規畫樂活運動館，呼籲鄉親，縣長支持張嘉郡、鄉長支持林當事，讓兩人一起當選打拚。

衛福部食品藥物管理署昨在大埤鄉辦食安推廣交流活動，劉建國出席時說，持續推動「食品安全衛生管理法」修法，盼將食品技師及公衛師的專業納入把關機制，強化食安管理，避免油品等食安事件重演。

劉建國昨也獲四大國際社團成員成立後援會，涵蓋企業經營者、工廠負責人等不同領域人士，劉指出，四大社團成員來自不同產業，希望盤點雲林面臨的問題，也有助雲林尋找新的發展方向，並加快推動雲林醫療照護產業園區。

張嘉郡 劉建國 後援

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雲林…張嘉郡、劉建國 老人福利政策過招

許淑華南投市聯合競總成立 温世政發放政波及洋流飄帶

嘉縣「擺脫明文規定」 鄭麗文、黃國昌齊挺吳品叡

首次同框…林姿妙站台吳宗憲 藍軍士氣大振

相關新聞

傳承工藝 六合境馬公廟 成宮廟博物館

「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。

張嘉郡東勢設競總 劉建國獲社團後援

雲林縣長藍綠參選人衝聲勢，國民黨張嘉郡昨成立東勢聯合競選總部，她表示提升當地農業發展，也要完善地方建設與長者照顧；民進黨劉建國昨則獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會成員成立後援會力挺，他表示，要把社團長期投入公益的精神帶入縣政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。