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傳承工藝 六合境馬公廟 成宮廟博物館
「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。
府城六合境馬公廟歷史悠久，主祀輔順將軍馬仁，與府城街區發展及民間信仰密切相關，南市文化局表示，廟內保存包括潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，及蔣元樞題字的「觀其所感」木製匾額等，文物室另珍藏具有百年歷史的木製籤詩拓印版，呈現不同時期傳統工藝特色。
文化局指出，馬公廟近年積極保存文化資產，建立工藝品清冊、落實文物維護，並設置文物館展示歷史物件，也透過解說培訓、走讀活動及社區合作，推廣廟宇工藝與地方文化，此外，廟方恢復農曆三月十九日太陽公生祭拜「九豬十六羊」傳統，並辦理糕品製作活動，傳承地方民俗。
黃偉哲昨為府城六合境馬公廟授證宮廟博物館，他說，透過宮廟博物館計畫，除讓宮廟延續宗教信仰功能，也能成為民眾親近傳統藝術、認識地方文化的重要場域，同時把文化資產融入日常生活，持續傳承給下一代。
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