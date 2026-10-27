傳承工藝 六合境馬公廟 成宮廟博物館

「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。

府城六合境馬公廟歷史悠久，主祀輔順將軍馬仁，與府城街區發展及民間信仰密切相關，南市文化局表示，廟內保存包括潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，及蔣元樞題字的「觀其所感」木製匾額等，文物室另珍藏具有百年歷史的木製籤詩拓印版，呈現不同時期傳統工藝特色。

府城六合境馬公廟保存的傳統彩繪大師潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪。圖／南市府提供

文化局指出，馬公廟近年積極保存文化資產，建立工藝品清冊、落實文物維護，並設置文物館展示歷史物件，也透過解說培訓、走讀活動及社區合作，推廣廟宇工藝與地方文化，此外，廟方恢復農曆三月十九日太陽公生祭拜「九豬十六羊」傳統，並辦理糕品製作活動，傳承地方民俗。

黃偉哲昨為府城六合境馬公廟授證宮廟博物館，他說，透過宮廟博物館計畫，除讓宮廟延續宗教信仰功能，也能成為民眾親近傳統藝術、認識地方文化的重要場域，同時把文化資產融入日常生活，持續傳承給下一代。