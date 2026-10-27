聽新聞
0:00 / 0:00

傳承工藝 六合境馬公廟 成宮廟博物館

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南中西區府城六合境馬公廟保存特殊彩繪、木製匾額等，昨獲授證為南市第十三間宮廟博物館。圖／南市府提供
台南中西區府城六合境馬公廟保存特殊彩繪、木製匾額等，昨獲授證為南市第十三間宮廟博物館。圖／南市府提供

「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。

府城六合境馬公廟歷史悠久，主祀輔順將軍馬仁，與府城街區發展及民間信仰密切相關，南市文化局表示，廟內保存包括潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪、黃志華的石雕龍柱、陳江漢製作的頂下桌，及蔣元樞題字的「觀其所感」木製匾額等，文物室另珍藏具有百年歷史的木製籤詩拓印版，呈現不同時期傳統工藝特色。

府城六合境馬公廟保存的傳統彩繪大師潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪。圖／南市府提供
府城六合境馬公廟保存的傳統彩繪大師潘麗水繪製的門神及二十四節氣彩繪。圖／南市府提供

文化局指出，馬公廟近年積極保存文化資產，建立工藝品清冊、落實文物維護，並設置文物館展示歷史物件，也透過解說培訓、走讀活動及社區合作，推廣廟宇工藝與地方文化，此外，廟方恢復農曆三月十九日太陽公生祭拜「九豬十六羊」傳統，並辦理糕品製作活動，傳承地方民俗。

黃偉哲昨為府城六合境馬公廟授證宮廟博物館，他說，透過宮廟博物館計畫，除讓宮廟延續宗教信仰功能，也能成為民眾親近傳統藝術、認識地方文化的重要場域，同時把文化資產融入日常生活，持續傳承給下一代。

宮廟 馬公 傳承

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

天后很忙！台史博、故宮推媽祖特展

北港1911藝術文化園區正式開園 成北港朝天宮參拜打卡新景點

小林大武壠族夜祭登場 跨族群展演延續文化復振

糖廠倉庫活化 北港1911好庫文化產業園啟用

相關新聞

傳承工藝 六合境馬公廟 成宮廟博物館

「眾神之都」台南的立案寺廟數量居各縣市之冠，市府四年前起推動宮廟博物館計畫，其中中西區的府城六合境馬公廟保留多項傳統工藝，包括特殊彩繪、木製匾額等，市長黃偉哲昨授證，成為第十三間宮廟博物館。

張嘉郡東勢設競總 劉建國獲社團後援

雲林縣長藍綠參選人衝聲勢，國民黨張嘉郡昨成立東勢聯合競選總部，她表示提升當地農業發展，也要完善地方建設與長者照顧；民進黨劉建國昨則獲扶輪社、獅子會、青商會及同濟會成員成立後援會力挺，他表示，要把社團長期投入公益的精神帶入縣政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。