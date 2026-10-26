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服刑時考取喪禮證照…他出獄後經營自家果園成功 分享心得感謝恩師

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
阿源封裝出貨紙箱，將在向陽班培養的耐心與細節要求落實在工作中。當季水果裝載上車配送給訂購客戶。圖／南監教誨師提供
阿源封裝出貨紙箱，將在向陽班培養的耐心與細節要求落實在工作中。當季水果裝載上車配送給訂購客戶。圖／南監教誨師提供

經營果園事業有成的阿源，不少客戶知道他是更生人，依舊長期力挺。其實，阿源因涉毒品案在台南監獄服刑時對未來一片茫然，因緣際會參加喪禮服務技能訓練「向陽班」，磨練出耐性、細心與對細節重視，累積出口碑、生意興隆。

2020年阿源服刑時考取禮儀師證照，出獄後雖沒成為禮儀師，卻將所學與心態衍伸運用在經營自家果園、意外成功，除感謝謝向陽班期間陪伴他的九如師兄，也分享自身經驗提醒曾因毒品犯錯的人，要把握機會勇於嘗試改變。

阿源說，在向陽班他開始練習等待、傾聽，也練習把一件事情做好，這些「藏在一次次上課、實作及與老師、同學相處裡的學到「服務別人」的態度，這改變，並沒有在結訓那天突然發生，而是後來意外成為他走出監所後更生的重要能力。

他指出，喪禮服務，是陪伴人走過人生最後一段路。工作者必須學會尊重，也必須懂得觀察別人的需要，對曾經長期被毒品牽著走的自己而言，這是一種很不一樣的學習，也才發現參加喪禮服務技訓，與為了拚通過證照檢定的反覆演練，到從一場告別，學會如何好好對待一個人的心態，竟會在未來的人生裡，一次又一次派上用場。

當他開始面對水果品質、挑選、整理、包裝、銷售及客戶關係時，過去在向陽班裡學到的東西，一點一滴重新出現。做事情要有耐心、答應別人的事情要做到、面對客人要有禮貌、遇到問題不能只想著逃避，「原來這些能力，從來不只屬於一個職業。」

如今的阿源，認真經營自家水果，慢慢累積固定客源，逐漸建立穩定的生活。他沒有走上向陽班當初為他設想的某一條「標準道路」。但這似乎也正是向陽計畫所希望看見的樣子。給他一項能力，但不替他決定人生。

他表示，向陽班留給他的另一份禮物，是「有人還記得我」，因為對許多更生人，出監不代表困難結束，離開熟悉的監所環境工作、人際、家庭與社會眼光，都可能再考驗自己。那些曾在高牆裡陪伴過他的人，也可能繼續存在生命裡，「九如師兄，是我的恩師，也是一路上的朋友」，不只是師長，更是在人生低潮時，願意相信他的人。出監仍持續保持聯繫，每逢節慶阿源總會送自家種的水果，「以前是師兄幫助我，現在自己有能力了，也想把水果送給他」。

承辦人員說，向陽班不會只告訴學員「不要再碰毒品」，而是從成癮概念與戒癮策略、毒品危害及法律責任、健康促進、人際關係與溝通、家庭支持及生命教育等面向，引導學員重新認識自己。南監特色課程是喪禮服務技能訓練，這門課乍看和戒毒沒直接關係，走進課堂才會發現喪禮服務需要的，不只是技術，要求程序、細節、整潔與禮貌，也要求工作者面對生命時，須保持尊重與謹慎。

南監表示，向陽計畫班是矯正署與台塑企業「公益信託王詹樣社福基金」合作，推動至今20周年。透過心理、家庭支持與技能訓練協助毒品收容人提升復歸社會能力。台南監獄今年第10年，前三階段15期累計488名學員考取喪禮服務丙級證照並完成訓練；今年七月開始第四階段訓練。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

阿源總是送自家水果給恩師表達感謝。圖／南監教誨師提供
阿源總是送自家水果給恩師表達感謝。圖／南監教誨師提供

喪禮 證照 禮儀師 毒品 監獄 台南

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