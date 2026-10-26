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青年建言能變政策 雲林百名青年與張麗善面對面交流

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府今天在劍湖山世界舉辦「青春沙龍─雲友會交流活動」，與近百名青年交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今天在劍湖山世界舉辦「青春沙龍─雲友會交流活動」，與近百名青年交流。圖／雲林縣政府提供

雲林縣政府今天在劍湖山世界舉辦「青春沙龍─雲友會交流活動」，縣長張麗善、副縣長陳璧君與近百名青年面對面交流，直接聽取青年建言。張麗善表示，青年意見有機會成為政策，今年11月14日登場的「2026雲林Holy High」聖誕月活動，就是青年提案促成的成果。

「青春沙龍─雲友會交流活動」以輕鬆餐敘讓青年與縣府人員自在交流，現場除安排工作人員記錄意見，也設置QR Code意見表，讓未能當面發言的青年仍可提出建議。

張麗善表示，雲林面臨高齡化、少子化挑戰，縣府近年成立青年事務發展科、青年諮詢委員會及青年創業基金，並透過歌唱、電競、街舞等活動，吸引青年重新認識家鄉、參與地方發展，希望凝聚在外打拚的雲林子弟，鼓勵青年返鄉發展。

青春沙龍希望讓青年針對職涯、創業、就業、社團經營、地方創生及觀光等議題直接表達想法。她以「2026雲林Holy High」聖誕月活動為例，是第二屆青年事務諮詢委員會委員程心瑜、盧宣穎提出的建議，11月14將在斗六膨鼠公園舉辦，當晚啟燈並舉辦演唱會，邀請藝人曾沛慈、丁噹等人演出。

除了聖誕月活動，縣府也將舉辦跨年晚會。張麗善表示，隨著高科技產業進駐、在地就業機會增加，希望讓青年看見家鄉的發展，願意留在雲林工作、生活，與地方共同成長。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，活動蒐集的建言將彙整後，提交縣府青年事務諮詢委員會，或提供中央及地方相關權責單位參考。縣府將持續透過青春沙龍及其他公共參與機制，讓青年有管道表達意見，進一步參與地方政策討論。

雲林縣政府今天在劍湖山世界舉辦「青春沙龍─雲友會交流活動」，與近百名青年交流。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府今天在劍湖山世界舉辦「青春沙龍─雲友會交流活動」，與近百名青年交流。圖／雲林縣政府提供

張麗善 雲林 青年 劍湖山世界

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