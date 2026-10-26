快訊

蔡康永來了！黑西裝黑帽進蔣萬安競總成立會場 脫外套穿白衣聽講

蔣萬安競總成立大會 鄭麗文：選擇付出的人、不是人設包裝的人造洋流

獨／金鐘致敬資深鍵盤老師 天王天后御用王牌孔鏘卻缺席背後原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台南車站遊客仿「背影」拍照 黃偉哲送橘子相助

中央社／ 記者楊思瑞台南26日電

台南火車站舊軌道限時開放體驗活動吸引大批遊客，意外掀起模仿朱自清經典散文「背影」中，父親為兒子買橘子情節拍照熱潮，台南市長黃偉哲特地帶台南特產東山椪柑前往分享。

台南市政府與台鐵公司及交通部鐵道局協調，舉辦體驗活動「軌跡 餘溫」，開放隨鐵路地下化停用的部分舊軌道區及月台，讓民眾進入拍照留念，今天為活動最後一天，吸引不少民眾把握機會造訪，黃偉哲帶著台南特產東山青皮椪柑到場與遊客分享，並前往新車站關心近日爆紅的公共鋼琴等空間使用情況。

黃偉哲表示，此次活動讓民眾有機會在下一階段工程啟動前，走進過去無法進入的舊車站軌道區，近距離感受台南百年車站的歷史風貌。

他說，活動開放以來吸引許多民眾拍照打卡，其中不少人特別攜帶橘子，模仿朱自清散文「背影」中父親為兒子買橘子經典情節，讓原本熟悉的文學場景，在鐵道空間中化為生動生活記憶。

黃偉哲指出，台南是充滿歷史文化與藝術氣息的城市，車站除了是交通運輸的重要樞紐，也可以成為民眾交流、休憩及感受城市文化的公共空間，無論是走進舊軌道拍照留念，或在新站彈奏鋼琴，都讓車站不只是旅程的起點與終點，更成為承載市民情感與共同回憶的場所。

他說，隨著鐵路地下化第一階段通車，台南車站邁入新發展階段，未來除持續關注旅客使用需求，也期盼相關單位完善站內動線及公共空間規劃，讓新站兼具交通便利性與人文特色，在延續百年車站歷史記憶的同時，展現台南城市發展新風貌。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅、觀眾大增 工作人員忙疏導人潮

台南車站公共鋼琴爆紅！調音師也現身 網笑：台南人98%都會彈琴？

台南車站「素人音樂廳」惹哭網友 網懷念許文龍：他一定去聽琴聲

新光人壽首度贊助國際火舞藝術節火神祭 點亮台南漁光島

相關新聞

北港1911藝術文化園區正式開園 成北港朝天宮參拜打卡新景點

雲林縣百年北港糖廠老倉庫經縣府活化打造為「1911好庫文化產業園區」，今天由縣長張麗善主持開園儀式，首期完成修復的倉庫以「百藝共響．好庫新生」為主題，邀集工藝師、文化資產保存者及地方品牌進駐，結合媽祖信仰與科技展演，讓百年糖業記憶轉化為文化觀光新亮點。

農業部長陳駿季勘查雲林災情 公告雲林為救助區明起受理申請

薔琵颱風造成雲林農業嚴重災損，立委劉建國今天邀請農業部長陳駿季到農損較嚴重的麥寮、台西等地會勘，實地了解作物受損情形，並同時公告雲林縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，10月27日起至11月9日止受理申請，協助受災農友儘速復耕。

台南強化家庭教育與學生輔導 新建聯合廳舍動土

台南市政府規劃新建家庭教育中心暨學生輔導諮商中心聯合辦公室，今天舉行動土典禮，完工後有助透過兩中心資源整合與跨專業合作，...

薔琵風災僅宜蘭納全品項救助惹怨 雲林農民：不要選舉到了就差別待遇

根據農業部最新農損統計，受薔琵颱風造成的農業產物及民間設施估計損失2億2163萬元，其中以雲林縣損失占62%居冠。然而行政院長卓榮泰昨卻親赴宜蘭視察農損，甚至農業部今公告僅宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起受災最嚴重的雲林農民強烈不滿，認為農損不應分顏色，也呼籲政府不要因為選舉到了就差別待遇。

台南宮廟博物館再添新成員 中西區六合境馬公廟獲認證

台南市文化局推動宮廟博物館計畫，迄今已有12間獲得認證，位在中西區的府城六合境馬公廟今再獲認證，成為台南第13間宮廟博物館，市長黃偉哲也親自出席授證儀式，並希望透過宮廟博物館計畫，讓珍貴地方信仰與工藝文化持續傳承。

星期評論／南鐵拆遷致歉 賴總統「鱷魚眼淚」？

台南市區鐵路地下化本月風光通車，拆遷戶失去家園的痛，以及對「東移」決策的質疑，歷經十七年仍難以釋懷。然而，賴清德總統為新車站揭牌時，雖向沿線居民說聲對不起，卻未回答當年東移決策的核心爭議，難令人感受到修補傷痕的誠意，若只忽略帶過，再風光的通車政績，也難換回人民對公權力信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。