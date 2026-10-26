台南車站遊客仿「背影」拍照 黃偉哲送橘子相助

台南火車站舊軌道限時開放體驗活動吸引大批遊客，意外掀起模仿朱自清經典散文「背影」中，父親為兒子買橘子情節拍照熱潮，台南市長黃偉哲特地帶台南特產東山椪柑前往分享。

台南市政府與台鐵公司及交通部鐵道局協調，舉辦體驗活動「軌跡 餘溫」，開放隨鐵路地下化停用的部分舊軌道區及月台，讓民眾進入拍照留念，今天為活動最後一天，吸引不少民眾把握機會造訪，黃偉哲帶著台南特產東山青皮椪柑到場與遊客分享，並前往新車站關心近日爆紅的公共鋼琴等空間使用情況。

黃偉哲表示，此次活動讓民眾有機會在下一階段工程啟動前，走進過去無法進入的舊車站軌道區，近距離感受台南百年車站的歷史風貌。

他說，活動開放以來吸引許多民眾拍照打卡，其中不少人特別攜帶橘子，模仿朱自清散文「背影」中父親為兒子買橘子經典情節，讓原本熟悉的文學場景，在鐵道空間中化為生動生活記憶。

黃偉哲指出，台南是充滿歷史文化與藝術氣息的城市，車站除了是交通運輸的重要樞紐，也可以成為民眾交流、休憩及感受城市文化的公共空間，無論是走進舊軌道拍照留念，或在新站彈奏鋼琴，都讓車站不只是旅程的起點與終點，更成為承載市民情感與共同回憶的場所。

他說，隨著鐵路地下化第一階段通車，台南車站邁入新發展階段，未來除持續關注旅客使用需求，也期盼相關單位完善站內動線及公共空間規劃，讓新站兼具交通便利性與人文特色，在延續百年車站歷史記憶的同時，展現台南城市發展新風貌。