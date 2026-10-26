農業部長陳駿季勘查雲林災情 公告雲林為救助區明起受理申請

薔琵颱風造成雲林農業嚴重災損，立委劉建國今天邀請農業部長陳駿季到農損較嚴重的麥寮、台西等地會勘，實地了解作物受損情形，並同時公告雲林縣為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，10月27日起至11月9日止受理申請，協助受災農友儘速復耕。

今天上午一行人先抵麥寮鄉興華村了解美生菜、落花生、玉米及黃豆等作物受災狀況；隨後轉往台西等地勘查洋蔥與蒜頭。劉建國說，這次颱風帶來損失慘重，其他包括元長、東勢、大埤、二崙等地也受災，所以特別邀請農業部長陳駿季親往現勘，直接探訪農民困境，期待農業部從速、從寬、從簡辦理救助。

農業部長陳駿季表示，考量這次颱風造成的農業災損嚴重，農業部將會盡速辦理天然災害救助公告，讓受災農民能夠及早申請救助，彌補損失。

今天中午農業部即正式公告，救助範圍涵蓋雜糧（一）至（三）、蔬菜（一）至（七）（非屬森林副產物之竹筍除外）、原料甘蔗、青割玉米，以及塑膠布溫網室、水平棚架網室等農業設施。

其中，依照農業天然災害現金救助標準，大豆、硬質玉米及高粱每公頃救助2萬8千元，落花生及甘藷每公頃3萬6千元，美生菜所屬的萵苣類每公頃4萬1千元，洋蔥每公頃6萬4千元，大蒜每公頃9萬5千元。農業設施亦納入救助範圍，協助受災農友減輕復耕及復建負擔。

依據公告，符合救助項目且損失率達20%以上的農友，可依規定申請現金救助，受理期間為10月27日至11月9日，向所在地鄉鎮市公所提出申請。此外，農業部也提供農業天然災害低利貸款，協助農民取得復耕所需資金。

劉建國提醒受災農友，務必先使用「農產業天然災害現地照相App」拍照存證，並留意鄉公所申請公告及期限，以確保自身權益。

雲林地區玉米及花生等多種作物遭薔琵強烈颱風侵襲，受災嚴重。圖／劉建國提供

雲林地區玉米及花生等多種作物遭薔琵強烈颱風侵襲，受災嚴重。圖／劉建國提供

農業部長陳駿季應立委劉建國邀請今天上午到雲林勘查災情，中午農業部隨即公告雲林為天然災害救助區，明天起受理申請。圖／劉建國提供