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北港1911藝術文化園區正式開園 成北港朝天宮參拜打卡新景點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

雲林縣百年北港糖廠老倉庫經縣府活化打造為「1911好庫文化產業園區」，今天由縣長張麗善主持開園儀式，首期完成修復的倉庫以「百藝共響．好庫新生」為主題，邀集工藝師、文化資產保存者及地方品牌進駐，結合媽祖信仰與科技展演，讓百年糖業記憶轉化為文化觀光新亮點。

北港糖廠1911年營運，2005年結束製糖，園區內共有24座倉庫，縣府2021年投入修復，目前規畫先啟用已完成的4座，其餘8座預計今年底至明年元宵節前陸續完成。並以糖業文化為核心，串聯地方工藝、文化資產、文創品牌及藝文創作者，打造兼具歷史保存與地方創生功能的文化產業園區。

為延續百年糖業與北港信仰文化，特別恭迎北港朝天宮「糖郊媽」首度進入糖廠巡禮坐鎮，象徵糖業歷史與地方信仰重新接軌，帶動北港老城區及周邊景點發展。

文觀處長謝明璇表示，開園首展以「燈會原鄉」、「拾光珀影」、「雲林好GOOD(S)」三大主題呈現，從地方工藝、文化資產保存到創意設計與地方品牌切入，展出旅美國際藝術家蔡爾平、拼布達人周秀慧等經典作品，並運用3D科技打造360度環形影像，帶領遊客走進互動式文物世界，感受傳統工藝與科技碰撞出的新火花。

張麗善表示，北港糖廠見證地方產業發展與城市變遷，倉庫修復只是第一步，更重要的是讓歷史空間重新被使用、被理解，回到民眾日常生活。透過公共藝術、工藝創作及地方品牌進駐，不僅保存北港糖業記憶，也能凸顯地方深厚人文底蘊。

她指出，未來「1911好庫」可望與鄰近朝天宮及北港老街等景點串聯，形成文化觀光廊帶，讓百年糖廠從產業遺址轉型為藝術、文化與生活交會的公共場域，持續孕育地方創意與文化能量。

今天開園由張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、立委蔡春綢、北港鎮長蕭美文等共同主持，並由無形文化資產保存者北港飛龍團演出，為百年糖廠開啟文化新篇章。展出將延續到明年元宵節，假日並規畫好庫市集，推出地方特色物產及文創禮盒，歡迎把握機會免費遊園。

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，朝天宮糖郊媽道度坐鎮糖廠，供人膜拜，將開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，朝天宮糖郊媽道度坐鎮糖廠，供人膜拜，將開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，各界工藝大師齊聚見證。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，各界工藝大師齊聚見證。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，展出各種在地優質特產，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，展出各種在地優質特產，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，將成為北港打卡新景點。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，將成為北港打卡新景點。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，有360互動式環狀投影，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，有360互動式環狀投影，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，並展出知名國內外的工藝及藝術家經典作品，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影
北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，並展出知名國內外的工藝及藝術家經典作品，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

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