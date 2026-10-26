北港1911藝術文化園區正式開園 成北港朝天宮參拜打卡新景點

雲林縣百年北港糖廠老倉庫經縣府活化打造為「1911好庫文化產業園區」，今天由縣長張麗善主持開園儀式，首期完成修復的倉庫以「百藝共響．好庫新生」為主題，邀集工藝師、文化資產保存者及地方品牌進駐，結合媽祖信仰與科技展演，讓百年糖業記憶轉化為文化觀光新亮點。

北港糖廠1911年營運，2005年結束製糖，園區內共有24座倉庫，縣府2021年投入修復，目前規畫先啟用已完成的4座，其餘8座預計今年底至明年元宵節前陸續完成。並以糖業文化為核心，串聯地方工藝、文化資產、文創品牌及藝文創作者，打造兼具歷史保存與地方創生功能的文化產業園區。

為延續百年糖業與北港信仰文化，特別恭迎北港朝天宮「糖郊媽」首度進入糖廠巡禮坐鎮，象徵糖業歷史與地方信仰重新接軌，帶動北港老城區及周邊景點發展。

文觀處長謝明璇表示，開園首展以「燈會原鄉」、「拾光珀影」、「雲林好GOOD(S)」三大主題呈現，從地方工藝、文化資產保存到創意設計與地方品牌切入，展出旅美國際藝術家蔡爾平、拼布達人周秀慧等經典作品，並運用3D科技打造360度環形影像，帶領遊客走進互動式文物世界，感受傳統工藝與科技碰撞出的新火花。

張麗善表示，北港糖廠見證地方產業發展與城市變遷，倉庫修復只是第一步，更重要的是讓歷史空間重新被使用、被理解，回到民眾日常生活。透過公共藝術、工藝創作及地方品牌進駐，不僅保存北港糖業記憶，也能凸顯地方深厚人文底蘊。

她指出，未來「1911好庫」可望與鄰近朝天宮及北港老街等景點串聯，形成文化觀光廊帶，讓百年糖廠從產業遺址轉型為藝術、文化與生活交會的公共場域，持續孕育地方創意與文化能量。

今天開園由張麗善、朝天宮董事長蔡咏鍀、立委蔡春綢、北港鎮長蕭美文等共同主持，並由無形文化資產保存者北港飛龍團演出，為百年糖廠開啟文化新篇章。展出將延續到明年元宵節，假日並規畫好庫市集，推出地方特色物產及文創禮盒，歡迎把握機會免費遊園。

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，朝天宮糖郊媽道度坐鎮糖廠，供人膜拜，將開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，各界工藝大師齊聚見證。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，展出各種在地優質特產，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，開放供民眾免費參觀遊園，將成為北港打卡新景點。記者蔡維斌／攝影

北港糖廠的「北港 1911 好庫文化產業園區」今天正式開園，有360互動式環狀投影，開放供民眾免費參觀遊園。記者蔡維斌／攝影