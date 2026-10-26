薔琵風災僅宜蘭納全品項救助惹怨 雲林農民：不要選舉到了就差別待遇

根據農業部最新農損統計，受薔琵颱風造成的農業產物及民間設施估計損失2億2163萬元，其中以雲林縣損失占62%居冠。然而行政院長卓榮泰昨卻親赴宜蘭視察農損，甚至農業部今公告僅宜蘭縣農產業全品項納入救助，引起受災最嚴重的雲林農民強烈不滿，認為農損不應分顏色，也呼籲政府不要因為選舉到了就差別待遇。

根據最新薔琵颱風造成縣市農損統計，以雲林縣損失1億3707萬元（占62％）、苗栗縣損失2483萬元（占11％）、台中市損失2042萬元（占9％）、新北市損失1618萬元（占7％）、宜蘭縣損失938萬元（占4％）及較為嚴重。

身為本次颱風的重災區，雲林縣長張麗善與立委張嘉郡、丁學忠等日前於災區域實地勘災，表示將全力向中央爭取開放全品項天然災害現金救助。不過昨天卓榮泰反而親赴宜蘭災區視察農損災情，農業部也指出將盡速公告宜蘭縣全品項作物現金救助，讓農民早日領到救助金，盡速復耕復建，引起雲林農民強烈不滿。

農業部今中午主動公告新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣及台東縣等9縣市，納入農業天然災害現金救助及低利貸款範圍，其中仍僅宜蘭縣農產業全品項納入救助，其他縣市則依各地災情，公告相關農作物、畜牧、林業、漁業及農業設施品項，以加速災後復原。

菜農林佳新表示，去年颱風影響雲林的時候，說農民果發現田間作物有受損要拍照存證，但很多後面發生的延遲性農損就無法給天然現金災害救助，例如玉米開花要授粉，授粉期間除非有倒伏否則看不出來颱風在當下的影響，之後授粉不均又該如何認定？農民難道只能吃啞巴虧？所以全品項作物現金救助的認定對雲林農民非常重要。

林佳新指出，根據農業部自己的統計，這次農損受損最嚴重的是雲林縣，結果卻是宜蘭被優先視察，也只有宜蘭縣農產業全品項納入救助，難道農損還有分顏色？也要求雲林縣民進黨籍立委劉建國一同爭取全品項作物現金救助。

另有農民指出，雲林縣同時是蔬菜與養豬大縣，如果等勘查或不合格複審早就都重新復耕復養了，認為全品項作物現金救助才是真正幫助農民的做法，呼籲政府不要因為選舉就差別待遇。